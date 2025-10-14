涉國安、吸金案徐少東境外高調發文 4嫌助偷渡遭訴求重刑

徐少東潛逃出境後，海外發文表達不滿及怨氣。（徐少東臉書）

涉嫌吸金高達22.6億元的三聯集團負責人徐少東，由澎湖偷渡出境，隱匿一陣子後，中秋節期間曾連發3篇「思鄉文」，今（14）日上午再度出現在臉書，以真名帳號發文寫道：「把話說明白，吃我賄賂還要陷害我」，並怒指「結果趁我委屈還推我一把」，語氣充滿怨懟與指控。

澎湖地檢署查獲協助徐少東偷渡之8名共犯，就已到案者均起訴且求處重刑，檢察官建請分別量處被告首謀許男有期徒刑7年、另名許男有期徒刑6年6月、被告李男有期徒刑4年6月、洪男有期徒刑3年8月，以資懲儆。尚未到案者，澎湖地檢署持續查緝中；另因徐少東涉嫌違反入出國及移民法且已逃匿，故澎湖地檢署依法通緝並請外交部廢止註銷徐少東護照。

徐少東1、2審遭重判13年徒刑，但5月12日徐未向派出所報到，5月9日留下家書後就失聯至今，又在嘉義布袋港被目擊，徐少東冒用他人國民身分證，自嘉義縣布袋港購票搭船到達澎湖後，轉移至位於澎湖縣湖西鄉民宿藏匿，5月10日凌晨4時許，由李姓被告駕駛自用小船，前往湖西青螺白色沙丘附近某處接應徐少東後，朝北航行偷渡出境，外界傳聞潛逃至日本。

中秋節期間，徐少東曾連發3篇「思鄉文」，標註虛假地點「菲律賓馬尼拉」、「朝鮮」、「月球」意圖混淆檢調。如今又在臉書公開發文，顯示他仍能操控帳號。檢方表示，已鎖定其最新發文IP來源，並與刑事局、外交部及國際刑警合作追查其下落。

