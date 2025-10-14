為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北漂男申請失業補助未果失控街頭咆哮 大園警暖心開導安撫

    2025/10/14 17:37 記者余瑞仁／桃園報導
    北漂到桃園工作的何姓男子因失業申請救助未果，心情低落在街頭咆哮，警方將他帶回安撫。（記者余瑞仁翻攝）

    北漂到桃園工作的何姓男子因失業申請救助未果，心情低落在街頭咆哮，警方將他帶回安撫。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市大園區一名43歲的何姓男子，因照顧病父工作不順生活拮据，昨前往大園家庭服務中心想申請急難紓困金，卻因資格不符無法請領，何男滿腹委屈在路邊咆哮怒罵，警方獲報到場將何男帶回勸說，提供食物讓他先行果腹，隨即開導何男平復心情，讓他重拾心情決定重新振作。

    大園分局大園派出所昨（13）日上午接獲報案，有一名男子在大園區大觀路路邊咆哮鬧事，員警獲報前往了解，得知該當事何姓男子因為失業請領不到急難紓困金，一時心情激動出現脫序舉動，員警先安撫對方情緒，將他帶回派出所安置，並提供食物讓他果腹、緩和情緒。

    何男向警方說，他獨自從南部北上就業，但求職不順處處碰壁，且要照顧生病的父親而經濟拮据，甚至有一頓沒一頓，昨天前往大園家庭服務中心想申請急難紓困，但承辦人員告知資格不符無法請領，頓時情緒失控。

    員警獲悉何男處境後耐心關懷開導，並幫對方聯繫協助尋找工廠的打工機會，何男在員警的暖心安撫下情緒逐漸平復，重拾心情允諾會好好工作恢復正常生活，更感謝員警熱心幫忙，協助他度過心情低潮。

    員警將心情低落的何姓男子帶回警所，暖心提供泡麵讓他先行果腹，並幫他聯繫安排打工機會。（記者余瑞仁翻攝）

    員警將心情低落的何姓男子帶回警所，暖心提供泡麵讓他先行果腹，並幫他聯繫安排打工機會。（記者余瑞仁翻攝）

