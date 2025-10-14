兒一句「很缺」觸動父善心！台中「獅兄」捐贈消防警備車

台中市大里區「獅兄」們捐贈的油電消防警備車。（市議員張芬郁服務處提供）

「爸，我們消防局的警備車很缺啊！」正是兒子一句隨口提起，讓國際獅子會300C2區第18專區主席嚴國隆放在心上，也促成一場善舉，嚴今天（14日）代表專區捐贈一輛油電消防警備車給台中市消防局第三救護大隊，希望能補上後勤支援的缺口，讓消防人員在災害現場能更有效率出勤。

捐贈儀式今天下午在台中市消防局第三大隊舉行，由大隊長詹仁傑代表受贈，並回贈感謝狀以表謝意，現場包括市議員張芬郁、獅子會多位獅友皆到場見證這份溫暖的力量。

嚴國隆說，兒子曾在他縣市消防局工作，返家時常談起工作現況，有一天無意談及消防預算以人事費用及第一線救災設備為主，扮演後勤支援的消防警備車排序在後，觸動他的心，經市議員張芬郁引介和消防局充分討論後，決定捐贈RAV4油電車作為消防警備車。

嚴補充，獅子會長年秉持「哪裡有需要，獅子會就在那裡」精神，去年大里崇光獅子會曾捐建仁愛醫院前候車亭、提供百台輪椅，持續關懷在地需求，此次更號召大里立新、大里草湖及太平泗維獅子會共同出力，展現獅友團結愛心行動。

詹仁傑表示，「政府資源有限，但民力無窮」，消防警備車主要用於載運消防人員、救災物資，執行消防安全檢查等勤務，是多功能的消防支援車輛，非常感謝獅友將愛心化為具體行動；張芬郁表示，這場捐贈讓她想起童年「支援前線」遊戲，後勤支援讓前線救災工作更有底氣，「嚴董和兒子種下善的種子，如今結出社會最甜的果實。」

油電消防警備車捐贈儀式今天下午在台中市消防局第三大隊舉行。（市議員張芬郁服務處提供）

