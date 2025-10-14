為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    批「中天電視是紅色媒體」 周玉蔻二審判賠320萬元

    2025/10/14 17:10 記者楊國文／台北報導
    周玉蔻。（資料照）

    周玉蔻。（資料照）

    資深媒體人周玉蔻曾指旺中集團是「中共傳聲筒」挨告，雙方成立調解，周玉蔻答應不再對旺中發表攻擊性言論；不過，周玉蔻2020年又公開批評「中天新聞是紅色媒體」，台北地院判周玉蔻應賠償旺中集團創辦人蔡衍明80萬元、中天電視200萬元；周上訴，高等法院今判決，周應再賠償中天電視40萬元，即周玉應賠蔡80萬、中天電視240萬，共320萬元。

    蔡衍明、旺中集團提告主張，周玉蔻曾在2017年批評「旺中集團是中共國台辦的傳聲筒」，被旺中集團求償5000萬元，事後，雙方於2018年2月成立調解，周承諾不再對蔡、旺中集團發表「攻擊性或惡意評論」，並同意在發表任何針對蔡及旺中集團的言論時，應先詢問及進行相關查證並做平衡報導，否則賠償違約金1000萬元。

    不過，周玉蔻於2020年10月在她主持的民視政論節目、媒體訪問及臉書，指稱「中天新聞是紅色媒體」、「中天新聞台背後有共產黨」等話，蔡衍明與中天新聞主張周玉蔻違約，訴請周各給付蔡、中天電視懲罰性違約金500萬元。

    周玉蒄指稱，2020年10月發表相關言論時，是因當時中天電視向通訊傳播委員會（NCC）申請換發電視執照，涉及國家安全及公眾利益甚大，為踐行媒體第四權的監督功能，經參考相關資料後才發表善意的言論，並非攻擊性或惡意評論，亦為社會大眾所周知，未侵害其名譽權。

    台北地院審理認為，周玉蒄發表相關言論，已違反2018年成立的調解筆錄約定，判周須賠償蔡衍明80萬元、中天新聞200萬元。周不服，上訴高等法院。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播