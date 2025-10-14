批「中天電視是紅色媒體」 周玉蔻二審判賠320萬元

周玉蔻。（資料照）

資深媒體人周玉蔻曾指旺中集團是「中共傳聲筒」挨告，雙方成立調解，周玉蔻答應不再對旺中發表攻擊性言論；不過，周玉蔻2020年又公開批評「中天新聞是紅色媒體」，台北地院判周玉蔻應賠償旺中集團創辦人蔡衍明80萬元、中天電視200萬元；周上訴，高等法院今判決，周應再賠償中天電視40萬元，即周玉應賠蔡80萬、中天電視240萬，共320萬元。

蔡衍明、旺中集團提告主張，周玉蔻曾在2017年批評「旺中集團是中共國台辦的傳聲筒」，被旺中集團求償5000萬元，事後，雙方於2018年2月成立調解，周承諾不再對蔡、旺中集團發表「攻擊性或惡意評論」，並同意在發表任何針對蔡及旺中集團的言論時，應先詢問及進行相關查證並做平衡報導，否則賠償違約金1000萬元。

請繼續往下閱讀...

不過，周玉蔻於2020年10月在她主持的民視政論節目、媒體訪問及臉書，指稱「中天新聞是紅色媒體」、「中天新聞台背後有共產黨」等話，蔡衍明與中天新聞主張周玉蔻違約，訴請周各給付蔡、中天電視懲罰性違約金500萬元。

周玉蒄指稱，2020年10月發表相關言論時，是因當時中天電視向通訊傳播委員會（NCC）申請換發電視執照，涉及國家安全及公眾利益甚大，為踐行媒體第四權的監督功能，經參考相關資料後才發表善意的言論，並非攻擊性或惡意評論，亦為社會大眾所周知，未侵害其名譽權。

台北地院審理認為，周玉蒄發表相關言論，已違反2018年成立的調解筆錄約定，判周須賠償蔡衍明80萬元、中天新聞200萬元。周不服，上訴高等法院。

