    首頁 > 社會

    澎湖白沙鎮海雜草火警 延燒8000平方公尺

    2025/10/14 16:54 記者劉禹慶／澎湖報導
    白沙鎮海火警冒出陣陣濃煙，讓天空視野霧茫茫。（記者劉禹慶攝）

    白沙鎮海火警冒出陣陣濃煙，讓天空視野霧茫茫。（記者劉禹慶攝）

    雖然中秋已過，但天氣持續炎熱，天乾地燥易生祝融。白沙鄉鎮海村71號附近今（14）日就發生燒草火警案，白沙歧頭安檢所長歐千為騎車巡邏，率先發現通報白沙消防分隊，立即出動消防車前往灌救，火勢延燒8000平方公尺土地。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日中午12時許接獲報案指稱，白沙鄉鎮海村71號某民宿附近有雜草及廢棄物起火燃燒情形，請求派員搶救。消防局獲報，後立即派遣第二大隊、白沙、西嶼及馬公分隊，共5車10人前往搶救，現場由副大隊長王思源到場指揮搶救。

    由於起火處距離道路近1公里，周邊銀合歡密佈，鄉間產業道路偏窄，讓大型消防車無法進入，勤務人員只能徒步前進，攜帶延伸35條水帶，才得以進入起火處部署水線滅火。

    經勤務人員冒著酷熱天候搶救，火勢於中午12時44分始獲得控制，中午12時53分火勢熄滅，燃燒雜草面積約8000平方公尺，無人員傷亡及財物損失。

    澎湖縣政府消防局呼籲，澎湖縣已進入東北季風時節，加諸氣候高溫悶熱、天乾物燥，風勢又助長火勢，請民眾不要隨意引火燃燒雜草或廢棄物，更不要亂丟煙蒂，以免釀成火災，危害生命財產安全。

    空拍機拍攝燒草火警慘狀，8000平方公尺土地滿目瘡痍。（澎湖縣政府消防局提供）

    空拍機拍攝燒草火警慘狀，8000平方公尺土地滿目瘡痍。（澎湖縣政府消防局提供）

