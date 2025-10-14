台南男未繳通行費、違規達224件被查封土地 他趕拍賣前夕繳清

台南尤姓男子持分土地遭查封拍賣前夕，出面繳清欠款。（讀者提供）

台南62歲尤姓男子1年內開車未依規繳交通行費、停車費及闖紅燈等，經過舉發，南市交通局裁處173筆罰鍰，另滯欠地價稅、牌照稅等，共計224筆，金額合計7萬餘元，尤男名下持分土地遭查封，他則趕在拍賣前夕將欠款繳清。

行政執行署台南分署統計，尤姓男子於2023至2024年間駕駛汽車因未依規定繳交通行費、未依規定繳交停車費、不依限期參加定期檢驗、闖紅燈、併排臨時停車、超速等，經台中市停車管理處等舉發，遭南市交通局裁處173筆罰鍰，計58500元。

請繼續往下閱讀...

另尤姓男子也滯欠地價稅、使用牌照稅各1筆、通行費49筆，總計滯欠224筆，金額合計7萬1251元，逾期未繳納。經交通局等移送台南分署強制執行。

台南分署表示，執行人員於收案後，查得尤男名下有持分土地，乃函請地政機關將2筆位於台南東山區持分土地辦理查封登記，尤男於收到查封公文後到場表示，違規車輛僅登記在他名下，不是他在使用，但仍將欠款繳清以避免土地被拍賣。

台南分署呼籲，為配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關之罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，守護安定公義的社會。請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。並提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法