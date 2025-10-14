20％容獎市價120億元! 沈慶京特助作證：京華城銷售金額每坪逾200萬元

台北地院審理京華城等弊案，威京集團主席沈慶京14日出庭。（記者塗建榮攝）

台北地院審理京華城容積率弊案，今日開庭傳喚威京集團主席沈慶京的前特助張嘉文、長豐工程顧問公司專員張家維作證，張嘉文證稱京華城對外銷售金額每坪超過200萬元，檢方也指出鑑價估計20%容積獎勵市價逾121億元，北市政府僅憑京華城空泛的申請變更內容及回饋方案，就核予逾百億元容獎，公益性、對價性明顯不足，顯然圖利京華城。

張嘉文曾任鼎越開發執行副總經理，後來兼任沈慶京的特別助理，他證稱，他在2020年12月接手原本財務經理張志澄推動爭取京華廣場容積的任務，京華城的目標就是回復12萬284平方公尺樓地板面積，換算為容積率是678.91%，變更都市計畫細部計畫的「方案4」的容積率為672%。檢方認為，方案4客觀上其實就是稍作變形的替代方案。

張嘉文證稱，吳順民給他的名片頭銜是台北市議員應曉薇的研究室顧問，他知道吳順民之前是在都發局工作，吳順民在鼎越的主要工作，也是協助處理京華城案。

檢方指出，應曉薇隱瞞吳順民是威京集團有給職顧問的受薪關係，吳順民憑著應曉薇顧問的名片，藉此身分積極介入市政府的行政運作，緊盯「方案4」推展進度，壓縮行政機關的判斷空間，降低行政審查的密度，讓京華城案得以快速推進。

檢方指出，京華城案的外部公益回饋如停車空間、認養公園、路面鋪設等，公益回饋相當有限，而3家估價公司的鑑價結果，評估20%容獎的市價高達120億元，張嘉文今日也證稱京華城案的對外銷售價格每坪200多萬元。

檢方結論指出，北市府相關人員僅憑抽象空泛的內容，即認定京華城對周遭區域的回饋助益，進而給予京華城逾100億元的容積獎勵，公益性、對價性明顯不足；而準用都更容獎辦法所繳的保證金，等到興建完成後可全額退還，不會實際回饋給市府和市民，不能與回饋內容混為一談。

長豐顧問專員張家維證稱，「方案4」是吳順民、張嘉文向長豐提出，韌性城市、智慧城市、宜居城市等爭取容積獎勵的名詞，也是吳順民向長豐建議寫入報告書，不能將方案4以及變更細部都市計畫案的責任推給長豐。

張家維證稱，京華城不想走土地使用分區管制自治條例，因為會增加成本，也沒辦法拿滿20%的容積獎勵，所以想參照都市更新條例的獎勵條件，吳順民也有向他表達可以依此方向擬定申請容獎細項。

