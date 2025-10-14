沈慶京特助證稱：應曉薇助理吳順民僅掛名顧問 不太甘願開會

台北地院審理京華城等弊案，威京集團主席沈慶京14日出庭。（記者塗建榮攝）

國民黨台北市議員應曉薇助理吳順民深陷京華城容積率弊案，檢方起訴認定其與應共同收賄5613萬餘元，涉犯貪汙治罪條例收賄罪嫌，台北地方法院今開庭審理，鼎越開發前執行副總、威京集團主席沈慶京特助張嘉文證稱，吳順民在威京集團擔任顧問，顧問本來就不會管實際業務，過去被要求出席會議時甚至都「不太甘願」。

李岳軒詢問張嘉文，長豐公司有經常與北市府進行討論，進而滿足公益性？他也進一步提到，是否曾與吳順民一起去台北市政府討論都市設計，並見過都發局的邵琇珮？張嘉文說，他是經北市府通知才去。

張嘉文指出，京華城公司委託長豐公司擬定細部計劃申請容積獎勵項目，鼎越、京華城、長豐三方多次進行內部會議，會議多由他主持，而吳順民在威京集團擔任顧問，顧問本來就不會管實際業務，過去被要求出席會議時甚至都「不太甘願」。他進一步指出，吳順民對於建築設計等問題均表示尊重，有關都市計劃、建管程序才會請求是否耽誤時間。

李岳軒也質疑，張嘉文偵訊時疑似遭到檢方壓迫、誘導式提問，例如檢察官問他「吳順民就是以應曉薇的助理出席對不對？」，張尚未答復隨即遭打斷；此外，檢察官曾詢問，「誰是鼎越公司負責人？」張回稱「朱亞虎」，但檢方卻說「你不用跟我講這些」，並追問負責人是否為沈慶京？

檢察官廖彥鈞進行反詰問，朱亞虎是否參與董事會決策，若沈慶京並無實質控制權，那為何要向他回報？張嘉文表示，若涉及預算內容會報告董事會，開會結果也包括設計修正，而沈慶京後來掛了執行長，並指，「主席有時會聽不懂啊。」

檢察官林俊廷指出，沈慶京加減容積率，吳順民隱瞞關係從中介入，藉此讓京華城可以快速推動，而容積代金不等同容積獎勵，並非實際回饋民眾的利益。對此，廖威智反駁，沈慶京完全尊重決策，否則就不會向北市府申請20%容積率，包括建設具有公益性的避難空間。

李岳軒強調，吳順民根本沒有去過北市府，針對京華城一案也是北市府通知他過去的，但此也僅稱得上「禮貌打招呼」。他認為，從張嘉文的筆錄裡也可以發現，檢方壓迫性詢問相關起訴根本背離事實，毫無基礎。

