台籍漁船與中國漁船東引海域絞網 雙方和解落幕

10月13日15時台籍漁船「漁O號」（圖右）於東引西南方7浬處海域（禁限制水域外）作業時，與中國漁船（圖左）發生絞網糾紛，在海巡警戒下，雙方同意和解圓滿落幕。（圖為海巡署提供）

我國籍漁船「漁O號」昨天（13日）15時於東引西南方7浬處海域（禁限制水域外）作業時，與中國漁船發生絞網糾紛，「漁O號」立即撥打118海巡報案電話求助，海巡署立即調派第十海巡隊（馬祖海巡隊）海巡PP-10082、PP-10037艇及PP-3571艇等3艘巡防艇援處，雙方無人員傷亡，簽和解書圓滿落幕。

第十海巡隊指出，本案事發地點位於東引島西南方7浬限制水域外，第十海巡隊獲報後，第一時間火速派遣3艘巡防艇至抵現場海域協調處置。調查後雙方均無人員受傷，另外，針對蟹籠不慎遭勾壞情形，中國漁船表示，不予追究索賠，順利協調兩造達成和解並簽立和解書，圓滿解決漁事糾紛。

請繼續往下閱讀...

第十海巡隊表示，本案發生於禁限制水域外，海巡署基於保護國籍船舶安全及和平理性立場，積極協處國籍船舶漁事糾紛，呼籲民眾如在海上遇有緊急危難，請立即撥打「118」海巡專線電話報案，海巡單位將於第一時間派艇前往處理，確保國人生命財產安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法