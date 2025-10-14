為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台籍漁船與中國漁船東引海域絞網 雙方和解落幕

    2025/10/14 16:14 記者俞肇福／綜合報導
    10月13日15時台籍漁船「漁O號」（圖右）於東引西南方7浬處海域（禁限制水域外）作業時，與中國漁船（圖左）發生絞網糾紛，在海巡警戒下，雙方同意和解圓滿落幕。（圖為海巡署提供）

    10月13日15時台籍漁船「漁O號」（圖右）於東引西南方7浬處海域（禁限制水域外）作業時，與中國漁船（圖左）發生絞網糾紛，在海巡警戒下，雙方同意和解圓滿落幕。（圖為海巡署提供）

    我國籍漁船「漁O號」昨天（13日）15時於東引西南方7浬處海域（禁限制水域外）作業時，與中國漁船發生絞網糾紛，「漁O號」立即撥打118海巡報案電話求助，海巡署立即調派第十海巡隊（馬祖海巡隊）海巡PP-10082、PP-10037艇及PP-3571艇等3艘巡防艇援處，雙方無人員傷亡，簽和解書圓滿落幕。

    第十海巡隊指出，本案事發地點位於東引島西南方7浬限制水域外，第十海巡隊獲報後，第一時間火速派遣3艘巡防艇至抵現場海域協調處置。調查後雙方均無人員受傷，另外，針對蟹籠不慎遭勾壞情形，中國漁船表示，不予追究索賠，順利協調兩造達成和解並簽立和解書，圓滿解決漁事糾紛。

    第十海巡隊表示，本案發生於禁限制水域外，海巡署基於保護國籍船舶安全及和平理性立場，積極協處國籍船舶漁事糾紛，呼籲民眾如在海上遇有緊急危難，請立即撥打「118」海巡專線電話報案，海巡單位將於第一時間派艇前往處理，確保國人生命財產安全。

