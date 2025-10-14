北市精舍命案 藝人李威否認是幫助犯：「我只是被動旁聽」

李威否認是傷害致死罪的幫助犯，自己從未有傷害蔡女的念頭和行為。（資料照）

宗教作家王薀（本名王江鎮）等人涉嫌於去年7月25日颱風夜，在台北市區的精舍虐死蔡姓女信徒，台北地檢署今年3月依傷害致死等罪嫌，起訴王薀、藝人李威（本名李翊瑋）等13人，台北地院採通常程序審理，今開庭進行準備程序，傳喚李威到庭，李威雖於偵查時轉為污點證人，供出案發經過協助釐清案情，檢方起訴時建請對他減刑或免刑，但他今庭訊時採無罪答辯，強調他案發時只是「被動旁聽」沒有動手，也沒有強制、幫助傷害的犯意，主張無罪。

起訴指出，王薀於事發當晚召集信徒批鬥死者蔡女時，李威因畏懼王薀的上師身分，擔心不照辦會下地獄，與妻子簡瑀家全程在旁，李威勸蔡女「勇敢道歉就沒事」：蔡女死後，李威依王薀的指示，教導其他信徒如何應付訊問、協助串證。

法官今開庭傳喚李威到庭，李妻簡瑀家向法官請假未到庭。李威對於王薀涉案的程度避重就輕，多次回稱沒印象、不確定，將批鬥蔡女的奪命批鬥大會稱為「研討會」，他說，記憶中王薀全程在場，但因他站的位置角度問題，不確定王薀是否看到蔡女受害經過，他當時是知道蔡女「做錯事」，信眾們對蔡女喊話要求向王薀道歉，但他並未附和，他只是「被動旁聽」。

法官依起訴的犯罪事實內容逐一詢問李威，李威說，同案共犯要求蔡女誠心懺悔，現場十多人你一言我一語，不確定誰說了什麼，也不確定是哪位師姐要求蔡女向王薀跪拜；結束前，王薀有對蔡女說「說『對不起我錯了』就沒事」；當蔡女體力不支無法下跪時，李威否認自己有說「不要裝了」，但有人講了多次，不確定是誰說的。

李威順著起訴書指出，他有看見護法梁碧茵攙扶蔡女起來，信徒姜芃妤拉住蔡女後衣領、撞蔡女的膝蓋後方讓蔡女下跪，住持吳慧珠來回拖行蔡女1次，他有聽到碰撞聲，但沒印象後續是否有人拍打蔡女。

李威解釋，到了隔天凌晨一時半，他覺得大家對蔡女很不友善，才會向蔡女說「你勇敢道歉就沒事」，強調自己是說「勇敢」不是「趕快」，意在趕快結束「研討會」，不久王薀就離開、大家也離開。

李威否認是傷害致死罪的幫助犯，自己從未有傷害蔡女的念頭和行為。律師補充，李威於偵查時已主動如實陳述案發過程，主觀上沒有幫助強制、傷害致死的犯意，也無從預見蔡女可能會死亡，客觀上也沒有傷害行為，基於同情而勸蔡女道歉，是希望緩和氣氛、早點結束這場聚會。

死者家屬的委任律師黃中麟表示，李威迄今未表達道歉或願意協商賠償的態度，而家屬最在意的是，李威當天見聞共犯的多次施暴行為，卻未協助報警、求助或勸阻，還以言語支持共犯，產生鼓舞作用，構成幫助犯，並質疑李威語帶保留，未如實陳述，例如李威當時對蔡女說「起來！為什麼不起來？要勇敢道歉」，今天未吐實前2句。

