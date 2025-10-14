花蓮白骨案！23歲女遭同性伴侶聯手友人虐殺棄屍 凶嫌還騙家屬供養逾1年

新北金姓女子與花蓮莊姓女子交往後跑到花蓮同居，不料遭打死棄屍。（警方提供）

花蓮縣玉里鎮發生一起殺人棄屍案，23歲金姓女子在網路認識外表中性的27歲莊姓女子，兩人網路相談一陣子後開始交往，去年6月金女跑來跟莊女同居，兩人搬到玉里與27歲楊姓夫妻的透天厝分租房間，楊妻在去年8月懷疑金女偷竊手機，找來25歲陳姓友人，與楊男3人一同對金女毆打施暴致死，隨後棄屍富里鄉六十石山的偏僻山路旁；檢方以涉嫌重大且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押莊女等4人獲准。

據了解，莊姓女子在女友被打死後，繼續用女友的手機跟金女家人傳訊息聯繫，並索討生活費，拿著金女的提款卡領錢花用長達一年多，莊女的姊姊發現莊女沒有工作，卻可以一直領錢花用，擔心她遭詐騙集團利用帶著去報案，莊女才向警方透露金姓女友遭人打死，棄屍在富里。

花蓮玉里警分局依據線索，前往山區搜索，由陳男帶路在棄屍地點挖掘，找到藏放遺體的木櫃，包裹用的棉被、塑膠袋等，但死者金女部分，僅找到頭顱骨跟部分手部骨頭，現場疑似有雨水沖刷過，擴大搜索後，又找到一根肋骨。據了解，陳姓男子經常回到棄屍地點，拿著香對遺體祭拜，現場還留有香腳。

警方循線找到陳男、楊姓夫妻帶回詢問，連同莊姓女子4人對命案說詞不一、避重就輕，楊姓夫妻與陳姓男子稱莊姓女子也有在場動手。警方訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方以涉嫌重大且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

富里山區發現頭顱白骨 花蓮警方破殺人棄屍案

