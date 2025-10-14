為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    澎湖農用搬運車撞路樹衝入草叢 駕駛手腳擦傷送醫

    2025/10/14 15:33 記者劉禹慶／澎湖報導
    農用搬運車自撞樹木，衝入草叢之中，導致駕駛摔落成傷。（馬公警分局提供）

    澎湖機場聯外道路，今（14）日突傳1部農用搬運車，自撞路旁樹木，導致搬運車衝入草叢，駕駛摔落在草叢中，所幸草叢減緩衝擊力，造成駕駛四肢擦挫傷，警消趕抵後，將傷者送往三總澎湖分院就醫，並由警方調查車禍發生原因，釐清責任歸屬。

    馬公警分局調查指出，今日上午11時16分許，在澎湖縣道204線6.23公里處道路（隘門段）。92年次阮姓男子駕駛1部農業機械（農地搬運車），沿澎湖縣道204線隘門往龍門方向行駛，行至肇事地點自撞路旁樹木致肇事，造成駕駛四肢擦挫傷送三總澎湖分院就醫，駕駛無飲酒。

    澎湖縣政府消防局表示，今日上午11時35分接獲警察局通報指稱，縣道204線機場段（湖西鄉隘門村168號前）發生車輛事故，疑似有人受困。消防局獲報後，立即出動湖西分隊及白沙分隊3車5人趕赴現場救援，由隊員李進滿負責指揮施救。

    救援人員抵達後發現，現場為一輛小型農用搬運車衝入路旁，該車駕駛人已自行脫困。經初步檢傷，阮姓駕駛人（男性，21歲，住彰化縣和美鎮）左大腿紅腫、手腳多處擦傷，意識清楚。救護人員隨即進行KED固定及相關急救處置，並將其送往三軍總醫院澎湖分院進一步治療。但農用搬運車無照駕駛上路已經明顯違法，以車上滿載喪葬禮儀用品，似乎是運送物品前往菊島福園，途中不明原因發生自撞車禍。

    澎湖機場聯外道路，發生一起農用搬運車自撞樹木車禍。（馬公警分局提供）

