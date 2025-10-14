5旬婦網路交友 交「保證金」想見面結果全是假

5旬婦網路交友，交「保證金」想見面結果是詐騙。（警方提供）

苗栗縣一名51歲婦人昨（13）日前往玉山銀行竹南分行欲匯款3萬元給網友，行員察覺不對勁勸說婦人，但婦人仍堅持匯款，竹南警方於13日傍晚5點半接獲報案，得知該名婦人仍在銀行要匯出見面「保證金」給網友，經過警方與行員勸說後，終於讓婦人發現遇到詐騙集團，失望地打消念頭。

竹南警方今天指出，該名婦人在網路上結交一名男網友後，雙方相談甚歡，之後男網友約婦人見面，但稱擔心遇到警方或特殊職業人士，要求婦人須先匯款3萬元「保證金」，婦人便趕往銀行打算匯款。

行員辦理業務時發現，網友的性別、年齡與實際收款帳戶持有人明顯不符，察覺婦人遇到典型的戀愛交友詐騙，一邊勸說並連絡警方到場，終於成功阻詐。

竹南警方提醒，此類型的「交友詐騙」手法，詐騙集團會先花言巧語讓民眾感覺到戀愛的滋味，並相約見面先請民眾繳交小額保證金，後續再透過各種話術、理由提高金額誘使民眾匯出更多金額，通常受害者以學生、中年人居多。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

