屏科大10月連2起校內死亡車禍 警教防禦駕駛觀念「畢業證書別用車禍換」

交通隊長謝志鴻進入校國對師生進行宣導，並再次播放「畢業證書不該用車禍來換」的實例提醒影片。（警方提供）

國立屏東科技大學（簡稱屏科大），是國內少數由學生騎乘機車通勤校內的大學，但近年校內外事故頻傳，這個月更是在1日及11日連續傳出學生校內自撞車禍死亡，該校道安備受關注，屏東警方繼每年開學新生訓練的「交通安全教育宣導」外，今天再度由交通隊隊長謝志鴻率交通安全宣導團進入校園，強調「畢業證書，不該用車禍來換」。

屏科大的校內車禍件數以往嚴重程度較學生於校外事故略少，但10月卻接連發生兩起死亡自摔事故，據悉，兩名死者皆屬新到校學生，11日發生事故的楊男為進修部新生，屏東警方因應新生潮，近幾年都會在開學時進入宣導，今年更自製「畢業證書，不該用車禍來換」宣導影片，未料卻仍接連發生憾事。

屏東縣交通隊今天再度入校宣導並播放影片，內容涵蓋真實事故畫面與具衝擊力之旁白，傳遞「轉彎不讓直行車，不只是違規，更可能奪命」、「多等三秒，換來一輩子的安心」等觀念，提醒學生速度不等於安全，減速才有平安到達的可能。屏東縣警察局指出，分析大學生常見交通事故肇因包括「未保持行車安全距離」、「轉彎未禮讓直行車」、「分心駕駛」與「闖紅燈」等，反映出許多新生雖已取得駕照，卻尚未建立完整駕駛意識與防禦駕駛能力，宣導過程中並安排有獎徵答。

隊長謝志鴻指出，針對學生實施交通安全宣導，透過情境管理、師生參與及有感宣導的方式，深化學生風險辨識與安全駕駛觀念，除學生外，也對學校生活輔導組教官與相關人員辦理交通安全講習，培育其作為「種子教官」，而近期也針對事故高風險班級與夜間進修部學生辦理專場講習，提升整體交通安全水準。

縣警局長甘炎民表示，校園道路設施的改善固然重要，但當前更應強化學生對交通風險的認知與自我防護能力。警察局將持續以「交通安全風水師」角色，透過跨域合作與系統性宣導，協助校方建構安全友善的通學環境，唯有培養良好駕駛習慣與守法態度，才能讓每趟上學與返家路都平安到達。

