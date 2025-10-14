涉國安通緝犯徐少東偷渡 海外控黑暗勢力暴力討債欲吞他債權

涉國安通緝犯徐少東偷渡海外，境外控黑暗勢力組詐團，暴力討債吞他債權。（資料照）

「三聯集團」負責人兼「中華致公黨」副主席徐少東，涉違反正副總統選罷法、反滲透法等案，還涉嫌為對岸發展組織，被依違反國家安全法起訴，另涉及吸金22億元案，他「坐桶子」棄保潛逃，中秋節期間FB發了3篇文，今（14）日又連發2篇文，自稱有黑暗勢力趁他處於困境時，組織詐騙團夥進行暴力討債，甚至企圖吞併債權。

對於徐少東在臉書po文，IP位址經查在境外，至於徐確實的躲藏的國家和地點，司法機關持續追查。

請繼續往下閱讀...

檢警調認為徐選擇棄保潛逃，若非心虛就是不願面對法律，卻不時故弄玄虛，甚至有挑釁司法之嫌，以及企圖閃避警調的調查，認為已難有誠信可言，「通緝犯」還這麼高調臉書留言、嗆聲，徐臉書自稱「藉由發文希望檢警相關人士能夠關注此事」，高雄地檢署表示，案經澎湖地檢通緝及註銷護照，另已遭橋頭地院通緝，對徐不予評論。

徐少東在FB發文，指稱有一黑暗勢力趁他處於困境時，組織了詐騙團夥進行暴力討債，甚至企圖企圖吞併債權；他聲明強調，只能將相關訊息分享給信任的朋友，藉由發文希望檢警相關人士能够關注此事，並呼籲朋友們不要再受到有心人的誤導，繼續對他進行抹黑和誣陷。

徐還說自己發布聲明，只是為反映他對當前局執的緊迫感，以及希望澄清事實的強烈願望；他聲稱自己是逃難不是逃亡，並加註人在「馬尼拉」。

據了解，徐少東一、二審被判13年徒刑，但今年5月12日未向派出所報到，5月9日留下家書後失聯，家人擔心他想不開，還求助警方協尋，後又向家人報平安稱在日本，檢警調早察覺徐少東故弄玄虛，一路追查逃亡海外路線，一舉逮捕協助偷渡的4名主嫌，並全數起訴。

