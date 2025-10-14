為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    京華廣場地下三樓防飛彈？ 沈慶京自豪「全台唯一」 審判長當場打斷

    2025/10/14 14:35 記者劉詠韻／台北報導
    台北地院審理京華城等弊案，威京集團主席沈慶京14日出庭。（記者塗建榮攝）

    台北地院審理京華城等弊案，威京集團主席沈慶京14日出庭。（記者塗建榮攝）

    台北地方法院今續審京華城容積率弊案，並傳喚鼎越開發前執行副總、威京集團主席沈慶京特助張嘉文作證。庭末，沈慶京提到京華廣場地下三樓設有防飛彈與防空避難設施，更自豪稱「全台獨有功能」。不過，審判長隨即提醒，該內容與證詞主題無關，並當場打斷他，「以後會讓你有機會講」。

    沈慶京辯護律師廖威智提問，沈慶京是否完全尊重董事會決策，未曾干預？張嘉文回應，沈慶京從未指示他行賄特定官員，並指出民國106年監察院糾正時，威京捐贈土地容積率尚未變動。

    針對北市府刪除120284.39平方的容積，張嘉文說，沈慶京當下無法接受，甚至糾結良久。這部分原本是主要計劃中的保障用地，但因市府法定20%限制，他與其他下屬曾因此被罵了很久。

    談及未來京華廣場是否有助於區域管理、取得鑽石級綠建築標章時，張嘉文肯定其正面影響，並提及電動車、減碳等環境議題。廖威智進一步詢問京華廣場是否可阻擋飛彈、確保公益空間永久使用權，張嘉文則表示對都市計畫印象深刻，強調建築設計兼顧公益性與周邊里長需求，包括維管及監視系統。

    輪到檢察官廖彥鈞發問時，再度提及「京華城可以阻擋飛彈攻擊嗎？幫他問的（指廖威智律師）。」張嘉文當場直呼問題「太奇怪」，隨即表示，自從事建築設計以來，這還是他第一次使用1萬磅混凝土打造強度極高的地下室避難設施，通常水庫牆體也只有8千磅。

    檢方追問，此設計是否真的能擋飛彈？張嘉文則稱，很難直接回答，他先前僅說明結構強度，至於能否抵擋飛彈，要看是什麼飛彈。

    庭末，沈慶京發言時表示，證人談的內容喚醒他記憶，但他曾在看守所待11個月，記憶有限。隨後，他自豪表示，京華廣場的防飛彈功能是全台灣獨有，地下三樓建設費用高達270億元，並稱自己童年清苦，現在能多做公益回饋就多做。

    審判長提醒沈慶京發言偏離證人證詞範圍，但他仍滔滔不絕，直至二度提醒後，沈仍不捨地說：「剛才有提到飛彈啊。」庭末審判長諭知，今仍有證人尚未詰問，並告知沈慶京：「以後會讓你有機會講。」庭訊因此休庭。

