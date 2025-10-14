逼9歲女兒聞她用過的衛生棉 變態母親判賠4萬元確定

逼9歲女兒聞用過的衛生棉，判賠4萬元。示意圖（資料照）

高雄市1名母親2021年3月間，與年僅9歲的女兒發生親子衝突，竟然將女兒拉進廁所內，強逼女兒聞她使用過之沾血衛生棉，還強拉女兒的手觸摸其外痔，變態的行徑惹怒丈夫，攜女告妻求償500萬元，橋頭地院一審判賠4萬元，經被告上訴二審高等法院高雄分院被駁回，全案確定。

原告主張，被告為9歲女童之母親，2021年3月間，在其位於高雄市左營區之住處廁所內，強壓小芬的頭部，並持自己所使用過之沾有經血的衛生棉，強迫女童嗅聞共2次，另外，還強拉小芬手觸摸她的外痔2次，遭丈夫提告強制罪，附帶民事求償父、女各250萬元，但均遭被告否認。

橋頭地院前年依成年人故意對兒童犯強制罪共4罪，認定屬實，審酌被告身為母親，女童案發時係年僅9歲，缺乏足夠之反抗能力，執意對小芬為4次犯行，堪認小芬精神上受相當之痛苦。

一審法官認應以4次強制行為各1萬元，合計4萬元為適。二審法官則認為被告作法為常人難以忍受，已造成女童產生負面之情緒反應，復斟酌兩造之年齡、身分、地位、經濟能力，侵害女童自由權之地點、方法及所受精神痛苦之程度等一切情狀，維持一審判決確定。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

