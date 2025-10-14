為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    逼9歲女兒聞她用過的衛生棉 變態母親判賠4萬元確定

    2025/10/14 14:04 記者蔡清華／高雄報導
    逼9歲女兒聞用過的衛生棉，判賠4萬元。示意圖（資料照）

    逼9歲女兒聞用過的衛生棉，判賠4萬元。示意圖（資料照）

    高雄市1名母親2021年3月間，與年僅9歲的女兒發生親子衝突，竟然將女兒拉進廁所內，強逼女兒聞她使用過之沾血衛生棉，還強拉女兒的手觸摸其外痔，變態的行徑惹怒丈夫，攜女告妻求償500萬元，橋頭地院一審判賠4萬元，經被告上訴二審高等法院高雄分院被駁回，全案確定。

    原告主張，被告為9歲女童之母親，2021年3月間，在其位於高雄市左營區之住處廁所內，強壓小芬的頭部，並持自己所使用過之沾有經血的衛生棉，強迫女童嗅聞共2次，另外，還強拉小芬手觸摸她的外痔2次，遭丈夫提告強制罪，附帶民事求償父、女各250萬元，但均遭被告否認。

    橋頭地院前年依成年人故意對兒童犯強制罪共4罪，認定屬實，審酌被告身為母親，女童案發時係年僅9歲，缺乏足夠之反抗能力，執意對小芬為4次犯行，堪認小芬精神上受相當之痛苦。

    一審法官認應以4次強制行為各1萬元，合計4萬元為適。二審法官則認為被告作法為常人難以忍受，已造成女童產生負面之情緒反應，復斟酌兩造之年齡、身分、地位、經濟能力，侵害女童自由權之地點、方法及所受精神痛苦之程度等一切情狀，維持一審判決確定。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播