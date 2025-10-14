為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中喋血情殺案！ 砍女友與其母、鄰居阻止也中刀 檢方聲押莽男

    2025/10/14 13:21 記者許國楨／台中報導
    警方逮捕蕭男送辦，檢方聲押。（民眾提供）

    警方逮捕蕭男送辦，檢方聲押。（民眾提供）

    台中市北區13日驚傳駭人喋血情殺案！37歲蕭姓男子因感情糾紛，衝到女友住處談判破裂後情緒失控，竟持美工刀猛刺女友，再抓起磚頭亂砸，女方母親與鄰居聞聲衝出相救也遭波及，警方獲報趕抵，與持刀蕭男短暫對峙後壓制逮捕，檢方漏夜複訊後認有逃亡及再犯之虞，已向法院聲請羈押。

    據了解，蕭男與27歲黃姓女子交往一段時間，近期疑因感情問題多次爭吵。13日近中午，蕭男帶著預藏美工刀上門「談判」，不到幾分鐘就爆發激烈口角。鄰居聽見女方母親驚恐尖叫：「殺人啦！」聲音劃破寧靜巷弄，住在隔壁的27歲黃姓男租客聽見呼救，立刻衝出房門勸阻。

    未料蕭男殺紅眼，不僅揮刀猛砍，還撿起磚頭猛砸對方頭部。黃男滿身是血、身中多刀，仍強忍劇痛從六樓一路拖行到一樓求救，沿途留下大片血跡，警方與消防人員趕抵後，立即將3名傷者送醫，所幸皆意識清楚、無生命危險，蕭男則情緒激動，在頂樓持刀怒吼，經警方優勢警力包圍並展開對峙，最終被壓制逮捕。

    經查，蕭男疑被分手心生怨懟，犯案過程完全失控，警詢後依傷害、恐嚇及違反《家庭暴力防治法》等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後認為蕭男犯行重大，且有反覆實施犯罪及逃亡之虞，已向台中地院聲請羈押，目前正由法院審理裁定中。

