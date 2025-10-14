保六總隊警頂高溫跑3千公尺熱衰竭猝死 遺孀要求理賠意外險更審結果出爐

保六總隊一名吳姓員警頂著高溫參加3千公尺跑步測驗，竟發生熱衰竭4天後死亡，家屬向兩家保險公司要求意外險理賠共524萬被拒，高院更一審依吳員死因等事證認定，無法證明他是因為「外來偶然而不可預見的意外事故」致死，判家屬敗訴。可上訴。（記者楊國文攝）

保六總隊吳姓員警頂著攝氏32.8度的高溫，參加3千公尺跑步測驗，測驗結束出現熱衰竭或熱中暑等症狀，隔天仍上班，身體仍不適送醫，不料3天後因「敗血性休克」過世，銓敘部依法給予撫卹金，其家屬向兩家保險公司申請共524萬元意外險理賠都被以「因疾病死亡」為由拒絕理賠，一、二審均判保險公司勝訴，經最高法院廢棄發回，高院更一審依吳員死因等事證認定，無法證明他是因為「外來偶然而不可預見的意外事故」致死，仍判家屬敗訴。可上訴。

吳員妻子李女主張，丈夫任職保六總隊，被派駐擔任監察院駐衛警，她以丈夫為被保險人，向南山人壽投保「南山傷害保險」、「南山新人意外傷害保險」、「南山人壽意外骨折及特定手術傷害險」等3份保險契約附約，約定身故保險金為424萬2099元，監察院公務人員協會另以丈夫為被保險人，向新光人壽投保團體傷害險，約定身故保險金為100萬元。

李女指出，2019年5月13日下午2點半，丈夫應長官要求，頂著攝氏32.8度的高溫，參加保六總隊3000公尺跑步測驗勤務，測驗結束後返回監察院，卻出現身體發熱、臉色蒼白和四肢無力等熱衰竭或熱中暑症狀，並引發「橫紋肌溶解症」。

李女表示，丈夫隔天凌晨3點起床後感到頭痛、發熱，仍勉強上班，當天凌晨4時45分，丈夫就因身體無力被送到台大醫院就醫，短暫治療後返家休養，隔天又因身體抽搐、無力，被送到醫院急救，5月17日因「敗血性休克」死亡。

李女指出，丈夫接受機關測驗，發生熱中暑、熱衰竭，並引發「橫紋肌溶解症」意外，具有「意外性」、「偶然性」等意外事故要件，銓敘部認定丈夫的死因符合「辦公場所或公差（出）執行任務，猝發疾病以致死亡」的意外死亡規定，核予撫卹金，但他向南山及新光人壽要求意外險理賠卻遭拒，訴請給付理賠金各424萬2099元、100萬元。

一、二審依據醫院診斷證明書、檢方相驗屍體證明書、法醫解剖報告，認為吳員並非家屬主張的「意外身故」，而是因為「疾病」死亡，不符保險契約的保險事故發生要件，判李女敗訴。上訴後，最高法院銷發回更審。

高院更一審審理後認為，吳員並不是大量運動後立即休克或有熱中暑、橫紋肌溶解症而送醫不治，而是參加3千公尺測後自行返家，又於隔天至台大醫院就診，經診斷為發燒、疑似泌尿道感染引起，並經治療後出院返家；吳員出院後，隔了1天又10小時，因身體抽搐、無力，被送往台北醫學大學附設醫院急救，再經過1天又5個小時後，因急性壞死性腸炎、泌尿道及腎臟發炎且小膿瘍，併發敗血性休克死亡，依一般經驗法則，無法認定其死亡是「外來偶然而不可預見的意外事故」，。

更一審認定，兩份保險契約所指的意外傷害事故，是指非由疾病引起所引起的外來突發事故，因吳員死亡原因無法認定是意外事故所致，與意外險的保險不符。

