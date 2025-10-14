為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    企業奧援 嘉義縣消防局獲贈高壓細水霧滅火系統

    2025/10/14 12:49 記者蔡宗勳／嘉義報導
    民雄及頭橋產業園區20家廠商聯合捐贈嘉義縣消防局3台高壓細水霧滅火系統。（記者蔡宗勳攝）

    民雄及頭橋產業園區20家廠商聯合捐贈嘉義縣消防局3台高壓細水霧滅火系統。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣民雄及頭橋兩產業園區20家廠商在順億集團總裁林文村、經濟部產業園區管理局台南分局民雄中心主任陳勇維登高一呼下，聯合捐贈嘉義縣消防局3台高壓細水霧滅火系統，今天上午由縣長翁章梁代表接受並頒贈感謝獎狀。由衷感謝企業回饋鄉里，讓打火弟兄有先進的裝備器材進行災害搶救作為。

    嘉義縣消防局指出，嘉縣各產業園區，工廠型態多樣，緊急救災也愈趨複雜、有難度，感謝各界長期關心第一線消防人員的服勤裝備是否完善與安全。這次獲贈的高壓細水霧滅火系統設備，是利用高壓將水霧化，能瞬間吸收火場熱量並阻絕氧氣，達到迅速滅火的效果，特別適用於初期火災或車輛火警。

    翁章梁表示，感謝民雄及頭橋園區廠商共同捐贈3台高壓細水霧滅火系統，各企業除了經營事業，也不忘回饋鄉里，善盡社會責任，讓消防弟兄使用更好的工具，透過拋磚引玉的行動，盼社會更關注消防資源需求，一起加入行善行列。

    林文村指出，民雄及頭橋產業園區的廠商們正在實踐SDGs（聯合國永續發展目標）的社會公益，消防是保障人民財產安全的重要一環，藉由這次的捐贈行動，感謝消防弟兄平日的辛苦付出。

    高壓細水霧滅火系統。（記者蔡宗勳攝）

    高壓細水霧滅火系統。（記者蔡宗勳攝）

    高壓細水霧滅火系統適用於初期火災或車輛火警。（記者蔡宗勳攝）

    高壓細水霧滅火系統適用於初期火災或車輛火警。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁感謝企業造福社會的義舉。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁感謝企業造福社會的義舉。（記者蔡宗勳攝）

