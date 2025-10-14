為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    銅價漲、電纜竊案增 台電頒頭份警破案獎金

    2025/10/14 13:06 記者蔡政珉／苗栗報導
    銅價漲、電纜竊案增加，頭份警破獲竊案，台電頒獎金。（警方提供）

    銅價漲、電纜竊案增加，頭份警破獲竊案，台電頒獎金。（警方提供）

    近來因銅礦供不應求，銅價持續飆漲，路旁隨處可見的電線也成為竊嫌鎖定目標之一。頭份警分局日前逮捕59歲謝姓男子與41歲劉姓男子趁著凌晨夜黑風高，持續在苗栗縣頭份市下東興一帶偷剪台電電纜線，謝、劉2人被起訴後，台電苗栗區處長顧育成今天前往頭份警分局頒發6萬元破案獎金致謝，頭份警方也表示，目前仍有多起電線竊案陸續逮捕嫌犯、偵辦中，警方也會於巡邏時多加注意是否有可疑人士出沒。

    頭份警方指出，謝、劉2人為毒品人口，日前於頭份市下東興一帶偷剪3條各30公尺長電纜線後打算變賣現金購買毒品吸食，經警方調閱監視器後逮捕；目前仍有其他相關電纜線竊案陸續逮捕嫌犯移送檢方、偵辦中，由於除台電，包括高鐵、電信公司等所有電纜線皆可能成為竊嫌鎖定目標，警方將會於巡邏時多加注意。

    為避免民眾誤收贓物，顧育成表示，台電電纜之絞線表面每8到12公分處有標示「TPC」字樣，以凸顯台電線材獨特性，民眾、廠商和回收業者可藉此分辨電纜是否為台電纜線。顧育成也提及，電纜失竊不但影響用戶權益，也易造成民眾觸電危險，民眾若發現竊取電纜狀況，可立即通報台電（1911） 或鄰近警分局。

