彰縣科技執法9個月開7.7萬張罰單注國庫8600萬 「榜首」路段曝

埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口，高居取締榜首。（圖由警方提供）

彰化縣2025年前3季（1-9月）科技執法開罰件數出爐，據縣警局交通隊統計，全縣56處科技執法9個月共狂開7萬7697件罰單，平均1天高達近288件，國庫共進帳8600餘萬元，其中又以超速高達4萬119件最多；10大科技執法違規地點則以埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口開出5870件奪下「榜首」，平均1天狂噴近22張罰單，被用路人封為「彰化罰單王」。

彰化縣目前共有56處科技執法，據縣警局統計1至9月開罰件數，前10名路口都破2000件。前10大取締地點，分別為埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段5870件、社頭鄉縣141線與崙饒路口4367件、彰化市新平路與環河街口4113件、埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路2段416巷口3915件、和美鎮線東路2段485號3900件、大村鄉山腳路與學府路口2754件、二林鎮二城路6號前2739件、田中鎮員集路1段與大安路1段路口2583件、溪州鄉中山路1段與彰水路1段口2557件、溪湖鎮彰水路3段與信善街口2260件。

56處科技執法開單前3大違規項目，分別為超速4萬119件、闖紅燈1萬4583件、不遵守道路交通標線指示1萬3698件。其中超速比例高達52%，居高不下。

縣警局交通隊分析，取締榜首的埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段，應與道路筆直容易超速有關，用路人應放慢車速通行；至於56處科技執法區域，在9個月當中共發生279件車禍，較去年同期352件減少73件（20.74%），顯見科技執法有其效果。

社頭鄉縣141線與崙饒路口的科技執法，以開罰4367件居次。（圖由警方提供）

彰化市新平路與環河街口科技執法，以開出4113件罰單高居第3。（圖由警方提供）

