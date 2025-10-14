優先座再起糾紛！大媽拿拖鞋怒搧老翁反被腳掌貼臉 公車內上演全武行

楊翁不甘示弱，腳直接踹向魏婦臉部。（翻攝自Threads）

57歲魏姓婦人昨日晚間搭乘基隆市公車時，與原先坐在公車優先座的楊姓老翁，因座位問題發生肢體衝突。魏婦拿拖鞋猛搧楊翁，對方也不甘示弱，出腳相迎，雙方打得你來我往，最後被公車司機趕下車。警方指出，尚未接獲報案，目前已主動聯繫雙方，釐清案發原因。據悉，魏婦另涉案件目前仍被通緝中。

警方初步調查，該案發生在昨（13）日晚間6時40分，兩人陸續搭上公車後，車子往城隍廟方向行駛，但卻因座位問題，發生爭執。

一名網友拍下衝突現場影片，見魏婦拿起右腳拖鞋，朝優先座位上的楊翁頭部打過去；楊翁舉手阻擋後，出腳反擊，連踹數下。魏婦拖鞋在攻擊時掉落地面，伸手撿拾時，又被楊翁敲打頭部，發出哀號。

魏婦仍不罷休，持續拿拖鞋毆打楊翁，最後倉皇下車，卻發現自己拿錯拖鞋，只好再次上車，與楊翁互毆，甚至為了撿拖鞋被楊翁用腳貼臉，「香味」四溢，雙方最後都被司機趕下車，讓他們自行處理糾紛。

載客的許姓司機還原現場指出，案發當時楊翁本坐在優先座的窗邊，後來見魏婦要坐在走道位子時，詢問對方要在哪下車？並表示自己因腿腳不便，為了方便下車，可否與其換位子。但魏婦認為對方無故問自己要在哪下車，有何目的？雙方因座位問題開始起衝突。當車子開到城隍廟站時，兩人越打越激烈，最後要求兩人下車，自行處理糾紛，避免影響其他乘客權益。

警方指出，目前並未接獲民眾報案，但為了釐清相關案情，已通知魏婦、楊翁到案說明。據悉，警方追查兩人身分時，發現魏婦疑涉竊盜案件，開庭時未到，目前被通緝中。

基隆市警一分局表示，民眾遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網，警方對於暴力行為零容忍，呼籲民眾切勿心存僥倖，意圖危害社會治安，警方將嚴正執法，以維護社會治安。

