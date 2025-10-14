為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    逃亡3月買了一杯奶茶被警後飆車倒地 狂喊30次「對不起」仍被逮

    2025/10/14 12:29 記者許國楨／台中報導
    奶茶順著紅線邊流出，散出甜膩香氣。（警方提供）

    奶茶順著紅線邊流出，散出甜膩香氣。（警方提供）

    台中市曾姓男子涉洗錢案遭通緝，12日因外出吃早餐因嘴饞順手帶杯奶茶，卻因安全帽帶未扣好遭警方攔查，曾男見警察靠近神情慌張油門一催想逃，未料緊張過頭，直接擦撞對向轎車連人帶機車倒地，奶茶灑滿整條車道，場面一片狼藉，他雖當場狂喊30次「對不起」，仍難逃解送歸案命運。

    從現場畫面可見，黃色機車橫倒在柏油路上，白色轎車緊貼側邊，奶茶順著紅線邊流出，散出甜膩香氣，第六分局指出，西屯派出所警員陳奕辰當天巡經台灣大道三段與黎明路口，發現33歲曾姓騎士買完手搖飲準備離開，但頭上的安全帽帶卻未繫妥，立即上前示意停車。

    沒想到曾男一見警察靠近，整個人明顯心虛慌了，竟一腳油門想逃，結果因緊張過頭，反而擦撞對向一輛轎車，當場連人帶機車倒地，「卡」在原地動彈不得，陳員見機不可失，立刻衝上前將曾男拉下車，壓制在地，動作乾淨俐落，讓周邊民眾都看傻了眼。

    此時曾男情緒激動，邊掙扎邊狂喊「對不起！」整整30多次，聲音在車水馬龍的街頭迴盪，引來不少民眾圍觀，直呼「這畫面比電影還誇張」，經查，曾男因涉洗錢案，已被台中地檢署發布通緝3個月，最後被壓制在地的模樣，成了最丟臉的「現行犯畫面」，還得賠償因自己一時衝動而撞毀他人車輛的損失，實在得不償失。

    曾男連人帶機車倒地。（警方提供）

    曾男連人帶機車倒地。（警方提供）

    曾男被帶回偵辦後解送歸案。（警方提供）

    曾男被帶回偵辦後解送歸案。（警方提供）

