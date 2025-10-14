為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    彰化又見狼師！摸女學生「該邊」 下場曝光

    2025/10/14 12:15 記者顏宏駿／彰化報導
    男師對女學生猥褻，被判1年7月徒刑。（示意圖）

    彰化縣一名女學生（以下稱A女）國小畢業後，會回到之前就讀的國小請昔日男老師課輔，豈料這名男老師一邊輔導一邊摸A女的大腿側邊，女學生因為需要老師的課輔，一直隱忍，2個月後老師又故技重施，還試圖摸她的性器官。女學生這次不忍了，回家告訴家人，對老師提告，該案經彰化地院審理，老師因對未滿16歲之女子猥褻，處有期徒刑1年7月。法官考量雙方已達成和解，給予老師緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育。

    起訴書指出，A女畢業後就讀某國中，下課後會回到昔日就讀的國小，由熟識的男老師做課業輔導，2023年1月間，老師利用女學生跟家人吵架，情緒低落，假意安慰她，伸出手摸她的大腿內側，持續一分鐘。同年3月某假日，女學生再到國小接受老師的輔導，男師又故技重施，摸女學生大腿內側，女學生出言制止，老師反而變本加厲，試圖伸手進入女學生的短褲和內褲摸她的性器官。事後女學生還傳訊息給老師「我還是不理解，你為什麼要這樣摸我」、「這件事在我心理埋了1年多，我真的很受傷」。

    男老師在偵查時辯稱，A女上國中後因成績不好，要他幫忙課輔，有一次傳訊息給他，稱因為在校成績不好被處罰，腳會酸痛，他才幫他做腿部的按摩，雙方的肢體接觸，就只有這次。

    該案進入法院審理，被告坦承犯行，法官表示，被告明知A女為14歲以上未滿16歲之女子，竟為滿足個人私慾，猥褻得逞，所為實屬不該；惟考量被告犯後終能坦承犯行，業已與甲女達成和解，獲得A女及其家人的原諒；並衡酌被告無前科之素行、犯罪動機、目的、手段、所生損害、生活狀況及智識程度等一切情狀，處有期徒刑1年7月。因雙方已達成和解，給予老師緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

