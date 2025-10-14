北市精舍女信徒命案開庭 藝人李威低調到庭

藝人李威。（資料照）

宗教作家王薀（本名王江鎮）等人，涉於去年7月颱風夜，在台北市區的精舍虐死蔡姓女信徒，台北地檢署今年3月依傷害致死等罪嫌起訴王薀、藝人李威（本名李翊瑋）等13人；台北地院今開庭進行準備程序，偵查時已轉為污點證人的被告李威也戴口罩到庭，進入法庭前不發一語，沉默以對。

死者家屬的委任律師黃中麟在法院外受訪指出，13名被告迄今皆未連繫家屬道歉、商談賠償，家屬完全無法接受，將在法庭內向法官陳報此狀況。

主嫌王薀與3名「師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，現仍羈押禁見中，北院合議庭9月30日裁定4人皆延押禁見2個月。

全案起訴移審後，台北地院分案時原定採國民法官制審理，但其中王江鎮等10名被告聲請不採行國民法官制，合議庭6月開庭詢問檢、辯意見後，認為本案被告高達13名，證人、鑑定人至少有28人，案情複雜，難以選任國民法官，也無法期待有效率的集中審理，估計審理及評議共須50日至60日，且密集接續開庭勢必會對國民法官的工作、家庭生活產生極大影響，裁定本案「不行國民法官參與審判」制，回歸通常審判程序，今天開庭進行準備程序。

北檢起訴指出，2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在台北市大安區復興南路巷內的「水月草堂」內，命令信徒批鬥死者蔡女，凌虐致奄奄一息，24日凌晨2時許，精舍住持「耀智師父」吳慧珠及李淵源將死者推回精舍，3時許3人發現蔡女狀況有異，卻不報案，而是通報幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐商討對策，直到上午10點多才通報救護車，但蔡女已死亡。

北檢指揮警方追查，今年3月6日起訴王薀等13人，包括藝人李威；李威到案後表達悔意並供出重要案情，檢方同意李威轉為污點證人，檢方起訴時建請法官對李威減輕或免除其刑。

