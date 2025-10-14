富里山區發現頭顱白骨 花蓮警方破殺人棄屍案

花蓮警方本月初接獲通報，指失蹤許久的23歲金姓女子去年被殺害後棄屍在富里山區，警方循線真的找到頭顱、部份白骨，經檢警組成專案小組偵辦，約談涉嫌動手毆打死者的青年二男二女，但涉嫌人說詞避重就輕，只說起爭執、一群人動手打人、金女就死掉了，他們慌慌張張把遺體包起來棄屍在偏僻山區，警方訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方以涉嫌重大且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

據了解，來自北部的金姓女子與莊姓女子是好友，在網路上認識一群網友，去年暑假就與楊姓夫妻相約到玉里一名陳姓網友家中住宿、遊玩，七月底疑似金錢糾紛起爭執，包含陳男等人動手毆打金女，但疑似下手過重，失手把人打成重傷，金女失去生命跡象，眾人不知所措，竟把金女包裹後丟棄在富里鄉偏僻山區的一條產業道路旁山溝內。

今年九月，莊姓女子被家人發現有異常現金，家人擔心被詐騙集團利用遂帶著莊女前往警局報案，莊女不堪一年來的良心折磨，向警方說去年七月間，好朋友金姓女子在花蓮死亡遭棄屍，警方獲報後組成專案小組，前往山區搜尋，真的找到一顆頭顱與部份白骨，懷疑因多次颱風侵襲，遺體化成白骨後被水沖走，目前還要進一步相驗確定身份。

警方循線找到陳姓男子、楊姓夫妻帶回詢問，但三人說詞不一、避重就輕，僅說有打人，發現金女沒有生命跡象後，用棉被打包後裝入衣櫃內，載到富里山區棄屍，經過一年多風化成為白骨，檢警認為四名嫌疑人說詞反覆，依殺人罪嫌移送法辦，訊後四人遭到法院羈押。

