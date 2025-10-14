多件侵害言論自由釋憲案仍躺平 黃帝穎：大法官應依「程序自主權」開庭做出決議

因藍白立委手主導通過憲法訴訟法修正案，使得憲法法庭實質癱瘓中，但多信侵害言論自由的案仍躺平，釋憲案當事人王獻極的義務辯護律師黃帝穎指出，憲訴法修正案違反權力分立原則，目前的8位大法官應依「程序自主權」，開庭做出決議。（記者楊國文攝）

因藍白立委聯手通過憲法訴訟法修正案，提高至少須有10位大法官評議的門檻，又2度封殺大官人事案，使憲法法庭實質癱瘓，多件攸關言論自由的釋憲案因此遭無限期擱置，台灣國創辦人王獻極15年前被依刑法毀壞國旗罪判拘役，質疑箝制言論自由而聲請釋憲案，至今仍無結果，王的義務辯護律師黃帝穎指出，憲訴法修正案違反權力分立原則，目前的8位大法官應依「程序自主權」，開庭做出決議。

截到今年8月底止，尚有360件釋憲聲請案躺在憲法法庭未能結案，其中有327件是人民聲請，占比達90.83％，其中，有5件和言論自由有關的刑法第160條侮辱國旗罪有關。

請繼續往下閱讀...

現年85歲的王獻極，多年來宣揚台灣是一個民主、自由、獨立的台灣國理念。2010年2月28日下午，王在北市萬華區廣州街艋舺公園發表政治演說後，為突顯政治訴求，將國旗技掛在稻草人偶上面，另一面則倒懸在旗桿上，先後點火焚燒，以此抗議執政者。

王獻極的激進作法招來官司，台北地院二審依刑法第160條毀壞國旗罪，判王拘役50天，得易科罰金5萬元確定。王主張，言論自由是人民基本權利，他以焚燒國旗做為政治主張，符合憲法第23條的基本權範圍，國家應給予保障。

王獻極舉美國大法官曾在1989、1990年兩度判決，限制人民不得焚燒或毀壞國旗，後來因違反美國憲法第一修正案而無效，他焚燒國旗也是言論自由的一種表現，認為刑法第160條規定已違憲，2010年11月4日向大法官聲請釋憲，距今已近15年之久。

憲法法庭陸續收到多件釋憲案將第刑法160條做為釋憲標的，王獻極案被列為「主案」，其他案件被列為「併案」；王獻極另於2009年10月9日下午，因不滿當時馬英九政府處理「八八水災」失職不當，在凱達格蘭大道路口的台北賓館旁人行道上，將一面國旗放於地上，並潑灑污水及放置保利龍於國旗上，表達抗議，被依刑法第160條的侮辱國旗罪判拘役20天、得緩刑2年定讞。

王獻極否認侮辱國旗，稱是政治性質的象徵性言論表現，應受憲法言論自由保障，而刑法第160條侮辱國旗罪乃干預人民言論自由，且違反比例原則，屬違憲，2017年3月聲請釋憲，被列為「併案」之一，此案辯護律師黃帝穎指出，憲法法庭一旦癱瘓，人民的憲法訴訟權即遭侵害，這是民主之恥，憲訴法修正案違反權力分立原則，目前的八位大法官應依「程序自主權」，開庭做出決議。

另一件言論自由釋憲案的併案，是主張台獨的台灣國成員陳儀庭、陳妙庭和友人劉珮瑄。他們為表達政治理念，10年前國慶日割損新北市中正橋上10多面國旗，新北地院簡易庭依刑法侮辱國旗罪各判拘役20天，但新北地院二審認定3人所為屬憲法規範的「表意自由」，應受言論自由保障，均改判無罪，檢方上訴，高等法院認為侮辱國旗罪有違憲之虞，2017年裁定「停止審理」並聲請釋憲，但此案因憲法法庭停擺，前後躺平8年，高院決定不等釋憲結果，今年8月底裁定「重新審理」，10月1日重啟審理，定10月29日宣判。

高雄郭姓男子2017年12月29日下午，在高雄地檢署大門前，先後將國父遺像及已割破的國旗放入自備的鐵爐內燒毀，郭男另於2018年6月、8月，分別在雄檢門口撕毀國父遺像，分別被雄院依毀壞國旗、毀壞國父遺像等罪判拘役20天、拘役30天，全案均上訴，高雄地院二審認為侮辱國父罪和侮辱死者罪有差別待遇，前者牴觸憲法第七條規定，2019年4月聲請釋憲。

另件併案的釋憲聲請，是李姓男子2018年2月27日晚間，被控台北市參加「台灣國」等團體舉辦的228追思晚會活動擔任主持人，教唆在男子焚燒國旗，被依侮辱國旗罪起訴、判刑定讞，李主張侮辱國旗罪牴觸憲法保障的言論自由，有違憲之虞，2021年11月聲請釋憲。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法