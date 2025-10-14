女大生山區遇神秘阿伯指路引熱議！ 警分享分屍案靈異情節

警方當時在棄屍地點周邊找到死者下半身遺體，原來已腐爛成枯骨。（資料照）

近日有女大生到台中大坑山區遊玩迷路，遇到「神秘阿伯」指路的靈異事件，在網路上掀起熱議。其實，許多警察同仁在偵辦刑案期間，尤其是命案，往往有類似遭遇；12年前，台南仁德發生一起駭人聽聞的越南籍女子分屍案，當時參與辦案的官警，也遇到死者喊冤的靈異現象，不僅激勵專案小組成員辦案，也再次提醒世人「法網恢恢，疏而不漏」。

2013年9月，有民眾在台南市仁德區土庫里遛狗，狗兒跳入草叢，叼出一隻發黑手臂，民眾嚇得報警。警方封鎖現場，找到另隻手臂，隔天再於附近找到一具女性頭顱，警方這才發現是分屍命案。

當年參與辦案的一名高階警官指出，偵辦此案期間，某次一名小隊長在現場搜索後下班返家，沒想到他的女兒有「靈異體質」，女兒在家見到爸爸回來，脫口就說「爸爸怎麼有個頭顱跟著你回家？」小隊長聽聞大驚，因為當天正好才找到死者頭顱。

小隊長事後帶著女兒返回棄屍現場，女兒有所「感應」，她告訴在場官警，跟著爸爸的頭顱，就是在場的死者，而且死者向她哭訴、喊冤，希望大家能夠幫忙申冤，揪出兇手。

不過，當時死者身分不明確、頭顱面貌不清楚，警方發布協尋專刊。專刊發布後，一名住在新北市的鍾姓男子提供線索，聲稱用來包覆頭顱的枕頭套，跟他送給越南籍黎姓女友的款式相似。經警方調查相關跡證，確定死者是黎女。

警方進一步追查，發現2013年3月，黎女跟鍾男在一處公園約會，但被黎女越南籍丈夫馮名懷撞見，3人發生激烈爭吵，事後黎女被馮男帶回淡水租屋處，自此失聯。警方認為馮男涉有重嫌將其逮捕，他一直到當年11月才被突破心防，坦承殺害、分屍黎女。

原來馮、黎在2007年結婚，育有一女，兩人想存錢買房於是來台灣打拚，黎女在台北市一處餐廳工作時，與同餐廳的鍾姓廚師發展出婚外情。馮想起兩人過往曾說「如果你變心，我就閹了你；如果我變心，讓你切三塊」，他將黎帶回淡水租屋處將其掐死，再拿菜刀分屍裝進帆布袋，最後花5千元包下計程車直奔台南仁德棄屍，棄屍地點就在他工作的工廠附近。

