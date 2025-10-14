為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「一右，二分，三中空」！國道火燒車駕駛宛如摩西分海

    2025/10/14 11:39 記者歐素美／台中報導
    日前國道四號火燒車，隧道內車輛聽到消防救災車行經立即宛如摩西分海避讓到兩側。（台中市消防局提供）

    「一右，二分，三中空」是消防單位推廣民眾避讓救災車口訣，國道4號豐原路段日前火燒車，消防車趕往救援途中，消防員救災車經隧道發現所有駕駛聽到警笛聲都立即將車輛往二側靠，正確避讓，讓消防車通行無阻迅速到場，讓救災人員無限感動。

    台中市消防局第一大隊表示，上月21日國道4號豐原段發生火燒車事件，消防車馳往救災途中，行經隧道內看到車輛自動往兩側避讓，有如摩西分海，讓救災人很感動，認為國道在隧道內持續廣播宣導「車子往兩旁靠，讓救災車輛能通行」，才能有這麼完美的呈現。

    救災人員表示，甚至有公車、大貨車等大型車輛盡量往牆靠，小車駕駛把後照鏡收起來，為消防車讓出足夠空間，大家努力想要讓消防隊員早點抵達現場的心意，「我們感受到了」。

    第一大隊消防人員表示，火燒車意外發生前一週才參與國道4號隧道救災演習，不料，馬上就派上用場，看來是老天對大家演習的考驗，火勢從報案到熄滅只花短短20分鐘，也凸顯隧道前後迴轉道的重要性，雖然隧道內車輛已向兩側靠近，但行車速度仍受限，此時另一向車道救災友軍利用迴轉道先行到場救災，比消防車一路穿過車陣快很多。

    第一大隊強調，道路行駛中，遇救災車輛請：一右，即單線靠右避；二分，雙線道左右避讓；三中空，即三線道以上時，中間留空。

