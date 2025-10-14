龜山長壽路大貨車滿載貨物卻沿途漏油 3騎士滑倒受傷

李男13日下午駕駛大貨車行經龜山區長壽路時，沿路漏油卻未察覺，後方行經的3輛機車滑倒受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

29歲李姓男子昨（13）日下午3點多，駕駛大貨車行經桃園市龜山區長壽路時，沿路漏油卻未察覺，後方行經的3輛機車滑倒受傷，其中1名騎士全身多處擦傷、骨折，受傷騎士送醫後均無生命危險，警方也循線聯繫上李男，並與受傷騎士商討賠償事宜。

李男駕駛大貨車沿龜山區長壽路往桃園方向行駛，不知貨車上所載貨物沿途漏油，後方行經的3輛機車因路上有油致摔車，1名騎士全身多處擦傷及骨折、1名騎士右手疑似骨折，分別由救護人員送醫救治，另1名騎士傷勢無大礙拒絕送醫。

警方獲報到場依法處理，騎士經酒測值為0，經調閱沿路監視器找到漏油大貨車並聯繫上駕駛李男，雙方商談賠償事宜，警方也呼籲汽車駕駛人，出發前應該檢視車輛狀況，有問題立即檢修，避免類似情形發生，危害其他用路人交通安全。

李男駕駛的大貨車行經龜山區長壽路時沿途漏油。（記者鄭淑婷翻攝）

