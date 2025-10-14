為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    龜山長壽路大貨車滿載貨物卻沿途漏油 3騎士滑倒受傷

    2025/10/14 11:28 記者鄭淑婷／桃園報導
    李男13日下午駕駛大貨車行經龜山區長壽路時，沿路漏油卻未察覺，後方行經的3輛機車滑倒受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    李男13日下午駕駛大貨車行經龜山區長壽路時，沿路漏油卻未察覺，後方行經的3輛機車滑倒受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    29歲李姓男子昨（13）日下午3點多，駕駛大貨車行經桃園市龜山區長壽路時，沿路漏油卻未察覺，後方行經的3輛機車滑倒受傷，其中1名騎士全身多處擦傷、骨折，受傷騎士送醫後均無生命危險，警方也循線聯繫上李男，並與受傷騎士商討賠償事宜。

    李男駕駛大貨車沿龜山區長壽路往桃園方向行駛，不知貨車上所載貨物沿途漏油，後方行經的3輛機車因路上有油致摔車，1名騎士全身多處擦傷及骨折、1名騎士右手疑似骨折，分別由救護人員送醫救治，另1名騎士傷勢無大礙拒絕送醫。

    警方獲報到場依法處理，騎士經酒測值為0，經調閱沿路監視器找到漏油大貨車並聯繫上駕駛李男，雙方商談賠償事宜，警方也呼籲汽車駕駛人，出發前應該檢視車輛狀況，有問題立即檢修，避免類似情形發生，危害其他用路人交通安全。

    李男13日下午駕駛大貨車行經龜山區長壽路時，沿路漏油卻未察覺，後方行經的3輛機車滑倒受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    李男13日下午駕駛大貨車行經龜山區長壽路時，沿路漏油卻未察覺，後方行經的3輛機車滑倒受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    李男13日下午駕駛大貨車行經龜山區長壽路時，沿路漏油卻未察覺，後方行經的3輛機車滑倒受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    李男13日下午駕駛大貨車行經龜山區長壽路時，沿路漏油卻未察覺，後方行經的3輛機車滑倒受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    李男13日下午駕駛大貨車行經龜山區長壽路時，沿路漏油卻未察覺，後方行經的3輛機車滑倒受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    李男13日下午駕駛大貨車行經龜山區長壽路時，沿路漏油卻未察覺，後方行經的3輛機車滑倒受傷。（記者鄭淑婷翻攝）

    李男駕駛的大貨車行經龜山區長壽路時沿途漏油。（記者鄭淑婷翻攝）

    李男駕駛的大貨車行經龜山區長壽路時沿途漏油。（記者鄭淑婷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播