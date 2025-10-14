現、前任3總統為張俊雄送行 警方制止民眾拍總統車隊惹議

民眾在路邊拍攝總統車隊，被警方以違法疑慮制止，引發爭議。（讀者提供）

前行政院長張俊雄辭世，家屬於10月11日在高雄市立殯儀館舉辦告別式，總統賴清德、前總統蔡英文與陳水扁罕見共同出席送行，但當天上午10點多，賴清德車隊行經鳥松區過程，1男子持長鏡頭相機在路邊準備拍照，被警方以有違法疑慮制止，引發爭議。

網路盛傳一段影片，員警對拍照男子強調，警方正執行特種勤務，拍攝車隊有違法之虞，並宣讀涉及妨害秩序的刑法第135、136、138、140、141條，讓當事人一頭霧水，質疑：「拍攝總統車隊竟然違法？」

媒體今天詢問仁武分局，也質疑「公共場合為何不行？」「有威嚇民眾的意味吧？」警方才進一步解釋，並非拍攝車隊即違法，也公布員警密錄器顯示，員警通報有人在路邊拍總統車隊後宣讀法條，派人將他勸離路邊並監控，防範他衝進車道。

仁武分局聲稱員警在鳥松區澄清路、山腳路口執行安全維護勤務時，發現1名民眾在安全維護區周邊拍攝，基於整體安全考量，擔心他過於專注拍攝，造成自身或其他用路人交通安全影響，趨前提醒及告知當事人，勤務管制期間如有誤闖管制車道或區域等行為，恐涉特種勤務條例施行細則相關法條，所以善意提醒。

