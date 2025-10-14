為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    自掏腰包百萬！ 名導演謝念華控影業大咖賴帳不還 提告結果出爐

    2025/10/14 11:22 記者劉詠韻／台北報導
    導演謝念華（右1）。（資料照）

    導演謝念華（右1）。（資料照）

    曾投資《海角七号》、《風中家族》、《KANO》等名片的林姓電影人，其創立的貴金影業傳媒公司受雲林縣政府委託製作音樂劇《雲林人之夜－流動藝術饗宴三部曲》，導演謝念華為推進排練與演出，先行墊付劇組薪資、交通與餐飲等支出逾百萬元，演出落幕一年仍拿不回全額。士林地方法院審理後認為，謝的支出屬執行委任事務的必要費用，貴金影業應返還其中59萬餘元。

    判決指出，貴金影業傳媒公司於2021年承接雲林縣政府文化觀光局主辦的《雲林人之夜－流動藝術饗宴三部曲》音樂劇標案，總預算為349萬5000元。隨後，公司委任導演謝念華擔任計畫主持人及導演，負責劇本編排、演員招募、行銷宣傳等整體執行。

    謝念華主張，在製作過程中，他為了推進排練與演出，多次墊付劇組的薪資、交通、住宿及餐飲等費用，共計約110萬元。直至演出結束，雲林縣政府亦已全額撥付補助款予貴金影業，但公司僅部分核銷，拒絕返還餘款。

    貴金影業則辯稱，謝明知標案預算有限，卻超出編列範圍支出，部分項目亦有重複請款或欠缺單據，應不在公司返還義務範圍。

    不過，法官審酌雙方證據後認為，貴金影業確曾授權謝負責整體劇目規劃與執行，且公司總經理在審理時也承認謝會定期報銷與對帳，若其支出確有逾越範圍，公司理應即時制止。

    法院認定，謝所支出費用與演出內容密切相關，屬民法規定的執行委任事務必要費用，因此判決貴金影業應支付謝念華59萬786元，其餘請求因部分項目證據不足而駁回。

