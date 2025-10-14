熱衷自行車骨科醫師自主訓練 台61線新竹新豐段追撞貨車不治

北部某醫院劉姓骨科醫師熱愛自行車運動，週日（12日）一早騎自行車沿台61線公路南下，中午12點40分經新竹縣新豐鄉坡仔頭路段，原因不明迎頭撞上前方停等紅燈、準備綠燈起步的廂型貨車後門，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍告不治。

檢警相驗發現，劉姓醫師沒明顯外傷，但安全帽、車身骨架俱斷（破），到院時滿臉嘔吐物，疑似頸椎受損，且嘔吐物塞住呼吸道。另採血檢驗，劉醫師血液中的二氧化碳濃度明顯高於正常值，血液BE（殘餘鹼）過低，血液變成酸性，將進一步解剖釐清其真正死因。

曾跟劉醫師共事過的人透露，他陽光、為人NICE，熱衷自行車運動多年，常參加各種賽事，大家乍聞噩耗都很難過也難以置信。

劉妻告訴檢警，丈夫身體健康，每週都會自主訓練從台北往南騎到竹苗一帶，最近因有賽事準備更頻繁，12日早上9點跟她道別後如常出門，沒想到卻發生意外。

檢警調查，事發前劉醫師正常騎行在公路上，蔡姓廂型車駕駛在前一個路口超車後，在事發路口停等紅燈，就在綠燈亮起、要起步之際，劉醫師連人帶車從後方撞上來，劉醫師的安全帽顱頂都破了，自行車身也斷裂，當場失去生命跡象，送醫搶救仍告不治。

鑽研運動醫學的醫界友人認為，極限運動雖有可能造成腦部缺氧、失控而釀意外，但騎公路車單車上路，路況多變加上沒有車隊破風帶領，單兵選手不會騎到因過度換氣等因素造成腦部缺氧釀禍，研判劉醫師的血液二氧化碳濃度高過正常值、BE值呈酸性，應是事發後失去呼吸所致。

