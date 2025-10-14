為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    滯留網狀線被科技執法 女駕駛認受道路壅塞、號誌設計不合理提訴訟

    2025/10/14 10:55 記者蔡政珉／苗栗報導
    車身滯留網狀線近半遭科技執法，女子認受道路壅塞、號誌設計不合理提訴訟。示意圖。（資料照）

    謝姓女子去年12月間開車行經苗栗縣頭份市中央路與自強路口周邊時，因交通號誌由綠燈轉為紅燈，車身停於網狀線上，遭到科技執法設備採證、員警審視影像資料後認定違規停車開罰300元。謝女不服提起行政訴訟，認為因車頭緊鄰前車、無法繼續前行，且道路交通號誌設計不合理主張撤銷原處分。台中高等行政法院法官審理後認為，違規地點為醫院院區出入口，禁止臨停目的為確保路口淨空，駕駛人應審慎判斷是否能全車通過而非冒然駛入，故駁回謝女之訴。

    謝女主張，當時所駕駛車輛車身已駛離網狀線近半，車頭緊鄰前車無前行空間；謝女也主張前往實地調查數據後發現，她被認定違規地點的號誌綠燈秒數相較中央路其他路段顯著偏短，非在地人更難以預先掌握狀況導致其判斷受限，且她當時盡量避免阻礙緊急醫療、救護車輛進出，卻因綠燈時間較短才會滯留網狀線。

    苗栗監理站指出，即使道路突然擁塞，也不能合理化謝女當時車輛停在路口黃色網狀線上違規行為。

    法官審理後認為，謝女駕駛車輛於違規地點停留逾10秒的確有妨礙緊急醫療及救護車輛進出疑慮；另外，當時多輛汽、機車行駛於醫院出入口前方，並有行人穿越網狀線，凸顯駕駛人應審慎判斷前方空間是否足以全車通過，遇有黃網狀線先確認前方行車空間足以完全駛離，否則即應於網狀線外暫停等待，謝女身為駕駛人仍逕行駛入，「按其情節應注意並能注意而不注意」，判決駁回謝女之訴。

