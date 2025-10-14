警「登高望遠」抓違規！ 國6隧道上方竟藏取締點

南投縣國道6號，近期有民眾在埔里隧道上方赫見警方「登高望遠」抓違規，引發網路熱議。（楊姓民眾提供）

南投縣國道6號是中部往來日月潭、埔里的重要道路，近期有民眾在埔里隧道上方，赫見警方「登高望遠」抓違規，由於取締點藏在隧道隱密處，過去未曾見過，引發民眾熱議，對此，國道警方回應，隧道上方有護欄，也有階梯可到達，值勤安全無虞，並提醒用路人行車應專心，保持安全距離，以維護交通安全。

民眾指出，在國道6號往台中方向的第1個隧道口，近期在隧道上方赫見有警方在執行取締勤務，由於從未有過，讓人嚇一大跳，並在網路貼文分享，提醒往來駕駛不要超速、保持車距，以免遭偷拍取締。

請繼續往下閱讀...

國道警方表示，在國道上執行取締勤務，除了一般在路側以測速器取締外，員警也會視現場環境，只要安全無虞、地點合適，就可執行勤務，因此也會在國道上方橋梁，或是隧道上方取締違規，通常這些地點的取締項目為未繫安全帶、未保持安全車距，以及開車使用手機等違規，提醒用路人行車應保持車距、專心開車，維護行車安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法