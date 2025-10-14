為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    獨家》誇張！ 台中太平社區重達上千公斤陽台突墜落 住戶嚇醒

    2025/10/14 10:04 記者陳建志／台中報導
    台中太平長億里永祥街的「彩虹園邸社區」，其中一棟4樓的水泥陽台今天凌晨竟整個墜落，所幸沒有砸中人車。（民眾提供）

    台中太平長億里永祥街的「彩虹園邸社區」，其中一棟4樓的水泥陽台今天凌晨竟整個墜落，所幸沒有砸中人車。（民眾提供）

    台中太平長億里永祥街，屋齡約31年的「彩虹園邸社區」，今天凌晨4點多，其中一棟4樓的水泥陽台竟整個墜落，轟然巨響嚇壞睡夢中民眾，所幸凌晨沒有人車行經，沒有造成人員傷亡，對於重達上千公斤的陽台竟會整個墜落，民眾都不可置信，因整個社區有200多戶，住戶憂心忡忡，希望能進行總體檢。

    太平長億里長林泳鰡表示，今天凌晨4點左右接獲民眾通報，里內永祥街的「彩虹園邸社區」，其中一棟4樓的水泥陽台竟整個墜落，直接砸在馬路上，轟然巨響嚇壞睡夢中的住戶，所幸當時沒有人車行經，僅砸壞樓下3樓的雨遮和鐵窗。

    林泳鰡表示，從外觀看起來，發現墜落的水泥陽台和房屋結構並沒有鋼筋連接，實在很危險，因整個社區有約230戶，還有很多戶都是同樣的陽台，結構是否安全讓人擔心，希望市府都發局介入，協助住戶進行總體檢。

    台中太平長億里永祥街的「彩虹園邸社區」，其中一棟4樓的水泥陽台今天凌晨竟整個墜落，砸壞樓下的鐵窗和雨遮。（民眾提供）

    台中太平長億里永祥街的「彩虹園邸社區」，其中一棟4樓的水泥陽台今天凌晨竟整個墜落，砸壞樓下的鐵窗和雨遮。（民眾提供）

