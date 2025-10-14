老翁澎湖輪碼頭落海 緊抓鐵鍊幸運獲救

澎湖輪碼頭傳老翁落海，澎湖縣政府消防局出動吊車前往救援。（澎湖縣政府消防局提供）

馬公商港澎湖輪停靠處，今（14）日一早被民眾發現，1名老者落海，緊抓岸邊鐵鍊，立即通報澎湖縣政府消防局、馬公商港安檢所及澎湖縣政府警察局、馬公港警所、馬公港務消防分隊等，都派員前往救援，由馬公港務消防分隊著救生裝備下海，並利用掛梯及繩索，以長背板固定方式，將老翁送上岸，生命跡象穩定。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日清晨6時20分接獲民眾報案指稱，馬公商港澎湖輪停靠處有1位民眾落海，正抓住岸邊鐵鍊，請求派遣人車前往救援。消防局獲報後，除通報馬公港務消防分隊派遣人車前往救援外，同步出動馬公分隊2車5人前往現場，由小隊長黃天祥指揮搶救，並通知警察局及第十三巡防區派員配合救援。

消防局勤務人員到達現場後，確認地點為中山路與臨海路口，近澎湖輪停靠處。馬公港務消防分隊救護車1車2人已到達現場，並著救生裝備、攜帶救生圈下水接近落水者。消防局人員立即架設掛梯及繩索，下水以長背板固定落海民眾後，上午6時56分利用繩索將老翁拖拉上岸。

落海民眾為1名約70歲男性，上岸時意識清醒，生命徵象穩定，但不願回應落海原因，由馬公91救護車於上午6時59分送達衛生福利部澎湖醫院就醫，詳細落海原因及年籍資料由警察局及岸巡人員進行後續調查。

根據家屬表示，老翁有失智現象，視力也不好，平常走路就跌跌撞撞，一早發現老翁失蹤，就向啟明所報案，不久就發現老翁落海。

老翁被幸運救起後，立即送往衛生福利部澎湖醫院救治。（澎湖縣政府消防局提供）

