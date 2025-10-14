為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中山高林口段火燒車 上午尖峰雙向回堵11公里

    2025/10/14 09:45 記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導
    中山高南下林口今天上午七時卅分傳出火燒車，駕駛與乘客兩人倉皇逃生，幸無大礙，這起車禍造成中山高雙向都回堵10餘公里，車潮消化中；圖為車輛燒成骨架。（記者吳仁捷翻攝）

    國道一號中山高南下39.4K處新北市林口路段今天（14日）驚傳多元計程車火燒車，所幸駕駛、乘客2人及時逃生，初判為行進間起火、大量黑煙上竄，外線車道一度封閉，由於適逢上班尖峰時段，車流回堵一度達11公里，直到台北路段都紫爆（時速20公里以下），連帶造成北上泰山到桃園間也回堵。

    據了解，受到林口南下路段火燒車影響，中山高北上從泰山轉接道起，也一路回堵49K桃園路段，急壞趕著上班的用路人，警方呼籲勿減速觀看對向車道事故，大量車潮緩慢消化，起火原因仍待調查釐清。

    據了解，國道警方、新北市消防局第二大隊獲報，中山高南下39.4K火燒車後，警消迅速抵達現場，封閉外側路肩處，發現為52歲秦男駕駛多元計程車，行經中山高南下39.3K處，發現車輛異狀，趕緊將車停下，連忙與車上一名乘客衝下車，車輛隨即陷入火海，兩人逃過死劫，未受傷、未波及它車，上午7時56分火勢撲滅，雙向大量回堵，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

    警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968 APP警政報案功能向國道警方報案求援。

    中山高南下林口今天上午七時卅分傳出火燒車，駕駛與乘客兩人倉皇逃生，幸無大礙，這起車禍造成中山高雙向都回堵10餘公里，車潮消化中；圖為車輛燒成骨架。（記者吳仁捷翻攝）

    中山高南下林口今天上午七時卅分傳出火燒車，駕駛與乘客兩人倉皇逃生，幸無大礙，這起車禍造成中山高雙向都回堵10餘公里，車潮消化中；圖為消防員殘火處理。（記者吳仁捷翻攝）

