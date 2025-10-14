弱勢寡母殘兒窩居破房遭逼搬出 親弟：有土地所有權已忍耐10年

謝婦（左）獨自照顧50多歲臥病在床的兒子。（記者顏宏駿攝）

彰化縣二水鄉70多歲的謝婦，靠低收入戶津貼和微薄的退休金，獨力照顧因車禍傷殘、不良於行的兒子，母子倆棲身在不到15坪大屋齡約60年的磚房，但謝婦的弟弟以「房屋土地所有權人」、「我要蓋房子」為由逼姊姊母子倆搬出。

本報接獲鄰居爆料，實地走訪現場，鄰居說，這真的是「人倫悲劇」。謝婦說，兒子現年50多歲，5年前因車禍傷殘，生活無法自理，她領得微薄退休金，專心照顧兒子，生活並不容易，近來弟弟與弟媳結合仲介步步進逼，要她們母子搬出去，否則採取斷水斷電。她說，為了此事幾乎每日失眠，幾乎快被逼瘋，每天活在失去居所的生活恐懼中，要不是兒子需要照顧，真的很想一走了之。

謝婦並不否認土地產權為弟弟所有，但她說，地上物是她堂叔60年前蓋的，堂叔早已往生，弟弟「光有土地所有權」怎能逼人搬離，斷水斷電更是對手足威赫，「我們只是微不足道的低收入戶」，即使是家產紛爭，也應透過法院合法解決，而非對年邁長者及弱勢子女採取逼迫手段。

謝婦的弟弟態度非常強硬，他說，他10年前就已合法取得土地所有權，他已忍耐10年，免費讓她們住，只會沒完沒了，他又說，「我是透過法拍合法取得土地所有權」，「我管她們是誰」，免費住在他的土地上，他已忍了10年，現在要蓋新房子，「裡面的人」，不管是誰，就該搬出去，「我不接受道德綁架」。

律師鄭智文說，可以預測謝弟是想做「拆屋還地」的動作，但如果這棟磚房確為謝婦堂叔所蓋，堂叔雖已往生，謝婦仍可找堂叔的繼承人，該房屋的事實上處分權屬於繼承人所有，繼承人可以出面主張有權占有，謝弟就無法做「拆屋還地」的動作。

謝婦目前棲身的磚房。（記者顏宏駿攝）

