出獄又販毒還稱「快漲價了」 男子這次被判8年半

方姓男子曾販毒被逮，判刑6年2個月後假釋出獄，但方男重操舊業，與4名買家聯繫販賣甲基安非他命，甚至還曾主動向一名「顧客」陳男稱「快漲價了、要不要先拿起來」，後來方男被警方查獲，發現他共販賣4次毒品、總獲利37950元。法官審理後，認為方男雖自白犯罪，但其曾有販毒前科，不知悔悟甚至還主動兜售毒品，無酌量減刑餘地，依違反毒品危害防制條例判處方男有期徒刑8年6個月。

方男於去年5月4日晚間7點直接在苗栗縣一處蝦皮店到店門市前與林姓男子交易重約1公克甲基安非他命1包獲利1500元；又於去年5、6月間2度販賣毒品給另名男子獲利2450元；他更在租屋處販賣逾75公克甲基安非他命給楊姓男子得手29000元；方男甚至在去年6月間向一名陳姓男子兜售毒品並稱「快漲價了」，雙方以5000元交易4公克甲基安非他命。

警方獲報循線在苗栗縣一處汽車旅館逮捕方男，當場查獲方男施用剩餘的海洛因3小包及甲基安非他命5小包，方男之後於警詢供認其毒品來源、但未能提供正確資料，警方也無法查獲方男上手提供毒品資料。

苗栗地院法官審理後，認為方男曾因販毒經判刑入獄經驗，竟又4次販賣甲基安非他命營利，且販賣金額為1500元至29000元不等，並非特別低微，雖販賣對象僅有4名，仍使毒品危害持續擴散，甚至主動向陳男兜售毒品，故判處有期徒刑8年6個月。

