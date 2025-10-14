為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    通緝車手拒檢自撞圍牆並襲警 5嫌落網抄出60萬和毒品

    2025/10/14 09:27 記者蘇福男／高雄報導
    通緝車手許男開車遇警拒檢盤查，加速逃逸並自撞圍牆。（民眾提供）

    通緝車手許男開車遇警拒檢盤查，加速逃逸並自撞圍牆。（民眾提供）

    通緝車手許男今天凌晨開車行經高市路竹區復興路，因形跡可疑遭巡邏員警盤查，許男先是假意配合，下一秒竟加速逃逸並自撞圍牆，棄車逃跑過程攻擊員警，並試圖搶奪裝備，遭支援警力壓制逮捕。

    湖內警分局調查，駕駛許男為洗錢防制法通緝犯，今天凌晨0時50分許，開車搭載另4人行經路竹區復興路時，因綠燈仍未行進，可疑行徑引起巡邏員警路竹派出所所長李威昌、警員楊益程的注意，2員上前盤查時，許男假意配合後突加速逃逸，不久車子失控自撞社區圍牆，許男與副駕駛26歲石男棄車逃跑並攻擊員警、試圖搶奪裝備，員警即通報支援警力，合力將2人壓制逮捕。

    過程中，李威昌鼻樑擦傷、左手腕扭傷，楊益程手部擦傷，所幸均無大礙，許嫌和後座莊男受傷送往路竹秀傳醫院治療，由警方戒護，車上另3人包括車主石男、16歲陶女及25歲黃男則帶回派出所說明。

    警方在車內起獲現金60餘萬元、手機、金融卡及疑似毒品K盤、K煙等證物，全案將依妨害公務、詐欺、洗錢及毒品等罪嫌偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

