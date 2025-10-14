為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市南昌家具街活動封路3天 相關道路交通管制資訊看這邊!

    2025/10/14 08:53 記者劉慶侯／台北報導
    南昌路二段封閉路段。（記者劉慶侯翻攝）

    南昌路二段封閉路段。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市南昌家具商圈訂於114年10月18日（六）及10月19日（日）13時至18時於南昌家具街舉辦「2025南昌家聚節」活動，屆時將進行車輛管制。

    北市中正二分局表示，各項交通管制資訊如下：

    一、管制路段：臺北市中正區南昌路二段（福州街至和平西路一段）。

    二、管制時間：114年10月17（五）22時至10月20日（一）6時。

    三、管制期間南昌路二段全線封閉，管制路段停車格位暫停開放使用（依北市停車管理工程處公告）、周邊公車站位取消停靠並改道行駛（依北市公共運輸處公告），請民眾至鄰近站位候車或於改道動線上之現有站位乘車，相關公告請民眾多加留意。

    南昌家具街交通便利，鄰近捷運古亭站8號出口，參加「2025南昌家聚節」活動民眾可多利用大眾運輸工具，省去找車位及排隊停等的時間，避免行程受影響。

    警方表示，民眾可提前出門避開管制路段，行經周邊路段時，依員警、義交人員指揮減速慢行或提早改道行駛，駕車行經路口時應暫先停讓行人優先通行，相關路況將隨時提供警廣插播報導，請駕駛人留意收聽，注意行車安全。

    公車改道路線。（記者劉慶侯翻攝）

    公車改道路線。（記者劉慶侯翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播