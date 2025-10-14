北市南昌家具街活動封路3天 相關道路交通管制資訊看這邊!

南昌路二段封閉路段。（記者劉慶侯翻攝）

台北市南昌家具商圈訂於114年10月18日（六）及10月19日（日）13時至18時於南昌家具街舉辦「2025南昌家聚節」活動，屆時將進行車輛管制。

北市中正二分局表示，各項交通管制資訊如下：

一、管制路段：臺北市中正區南昌路二段（福州街至和平西路一段）。

二、管制時間：114年10月17（五）22時至10月20日（一）6時。

三、管制期間南昌路二段全線封閉，管制路段停車格位暫停開放使用（依北市停車管理工程處公告）、周邊公車站位取消停靠並改道行駛（依北市公共運輸處公告），請民眾至鄰近站位候車或於改道動線上之現有站位乘車，相關公告請民眾多加留意。

南昌家具街交通便利，鄰近捷運古亭站8號出口，參加「2025南昌家聚節」活動民眾可多利用大眾運輸工具，省去找車位及排隊停等的時間，避免行程受影響。

警方表示，民眾可提前出門避開管制路段，行經周邊路段時，依員警、義交人員指揮減速慢行或提早改道行駛，駕車行經路口時應暫先停讓行人優先通行，相關路況將隨時提供警廣插播報導，請駕駛人留意收聽，注意行車安全。

公車改道路線。（記者劉慶侯翻攝）

