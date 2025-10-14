驚悚！大吊車吊臂撞進轎車後座 女駕駛驚：差點沒命

大吊車吊臂撞進轎車後座，女駕駛嚇壞。（圖由警方提供）

驚悚一瞬間！彰化市彰化縣議會前中山路（13日）發生一起罕見車禍，1輛大吊車載運動力機械吊臂在路口等候紅燈時，突然向前行駛，不慎撞破前方1輛轎車後擋風玻璃，整支吊臂插在轎車後座，所幸無人員受傷，但驚險過讓目擊者倒抽一口氣直呼「後座如果有坐人鐵定很嚴重」，轎車女駕駛也心有餘悸說，「差點沒命！」吊車司機向警方表示因使用手機通話未注意車前狀態釀禍，警方已針對肇事原因與責任展開釐清。

警方根據影片發現，這起離奇車禍發生在昨天中午左右的彰化市中山路2段，大吊車前方還有1輛轎車都在左轉專用車道停等紅燈，其他直行車輛在綠燈後紛紛起步前進，此時吊車突然也啟動往前行駛，吊臂卻突然撞破前方轎車擋風玻璃並插在後座，吊車司機趕緊緊急煞車，轎車女駕駛被突如其來的巨響給嚇到，回頭查看赫然發現後擋風玻璃全部碎裂，且吊臂還插在後座，差一點就撞進轎車內，當場嚇得說不出話來。

請繼續往下閱讀...

由於肇事地點正好位於彰化警分局八卦山派出所前方，員警聽到巨響立即外出處理，所幸無人員受傷，雙方酒測值皆為○，吊車司機向警方表示，當時正使用手機通話未注意車前狀態，因而推撞前方停等號誌的轎車後車尾。實際肇事原因與責任由警方釐清。

大吊車吊臂插進轎車後座，擋風玻璃碎裂。（圖由警方提供）

大吊車吊臂撞進轎車後座，路人直擊驚叫。（圖由警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法