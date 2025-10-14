IG限動秀恩愛成「違約」鐵證 小三判賠2筆共67萬

很多人喜歡用IG的限時動態記錄生活，一位小三卻因此被元配逮到，仍跟其夫有婚外情的鐵證，被法院判應支付違約金等。（示意圖）

IG限動高調秀恩愛，沒想到卻成了小三被活逮，和解後仍跟有婦之夫「勾勾纏」的鐵證，被判因違反和解約定，要賠元配精神慰撫金之外，還得追加支付一筆「違約金」！

法院判決指出，新竹縣張姓女子跟吳姓男子婚外情被吳妻發現，狀告張女侵害配偶權，經院方成功調解，雙方約定張女若再跟吳男「勾勾纏」，就要給吳妻違約金17萬。

沒想到才剛和解不到3個月，吳妻找來徵信社偷拍，也監控到張女的IG限時動態，發現張女、吳男仍藕斷絲連。2人不僅合開工作室，還互有摟腰舉動。張女更在IG限動上多次曬恩愛，把某次吳男用百萬名車搭載她出遊卻發生車禍的照片PO網，配文「謝謝我的愛人，拚了命還是在保護我」以此炫耀吳男對她的細心呵護，並PO她依偎在一個只有下巴的男人胸口照。

吳妻因此氣得再告，要求張女給付違約金外，還要追加精神慰撫金70萬。只是張女全盤否認，強調IG限動她所寫的「愛人」、所依偎的男人，或她提及的車禍意外都跟吳男無關。

但院方調查發現，吳男5月曾在國道發生自撞意外，警方獲報到場處理，報案者就是張女，且張女就在車上。再比對張女在IG上曬的圖文等限動內容，從吳妻提供的吳男照片臉部特徵等，經比對確認張女所依偎的下巴男就是吳男。

再加上張女PO文稱呼男子是「愛人」，所以認定張女確實違反了跟吳妻的和解約定，跟吳男持續有踰矩的來往，所以判賠吳妻17萬違約金，外加精神損失50萬元。

