鐵馬肇事警傷判罰5千元 上訴討公道被打臉定讞

傅男騎鐵馬肇事，被判處罰金後上訴，被高雄高分院駁回定讞。（記者鮑建信攝）

高市傅姓男子騎自行車肇事，造成騎士警員受傷，被地院依過失傷害罪，輕判罰金5千元，他為爭公道上訴，要求法官還他清白，被高等法院高雄分院判決駁回並定讞。

警方調查，2023年12月10日上午7點多，被告傅男騎乘腳踏自行車，沿高雄市鳥松區中正路北往南方向行駛慢車道，竟欲於劃有雙黃線路段穿越道路，而貿然往左偏駛入快車道，並與服務警界王姓騎士發生碰撞，王右側無名指受輕傷。

案經王男報警處理後，橋頭地檢署依涉嫌過失傷害罪，將傅起訴。承辦法官開庭調查，認為王男未注意車前狀況，本身也有過失，因此輕判傅男罰金5千元，如易服勞役，以1000元折算1日。

傅男為爭口氣、討公道，上訴指出，自行車車長為114公分，王男車速若是自行車車速的10倍，距離就是11.4公尺，再加上車道寬度27公尺，可以推測王男在距離約38公尺時，就看到他往左偏駛，卻仍然撞上，應負過失責任。又說，王男機車沒壞，所受傷害應該不是車禍造成。

高雄高分院認為傅男陳述內容，均是個人推測，並勘驗監視器等證物，仍認定他有過失，判決駁回，全案落幕。

