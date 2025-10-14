為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    鐵馬肇事警傷判罰5千元 上訴討公道被打臉定讞

    2025/10/14 06:36 記者鮑建信／高雄報導
    傅男騎鐵馬肇事，被判處罰金後上訴，被高雄高分院駁回定讞。（記者鮑建信攝）

    傅男騎鐵馬肇事，被判處罰金後上訴，被高雄高分院駁回定讞。（記者鮑建信攝）

    高市傅姓男子騎自行車肇事，造成騎士警員受傷，被地院依過失傷害罪，輕判罰金5千元，他為爭公道上訴，要求法官還他清白，被高等法院高雄分院判決駁回並定讞。

    警方調查，2023年12月10日上午7點多，被告傅男騎乘腳踏自行車，沿高雄市鳥松區中正路北往南方向行駛慢車道，竟欲於劃有雙黃線路段穿越道路，而貿然往左偏駛入快車道，並與服務警界王姓騎士發生碰撞，王右側無名指受輕傷。

    案經王男報警處理後，橋頭地檢署依涉嫌過失傷害罪，將傅起訴。承辦法官開庭調查，認為王男未注意車前狀況，本身也有過失，因此輕判傅男罰金5千元，如易服勞役，以1000元折算1日。

    傅男為爭口氣、討公道，上訴指出，自行車車長為114公分，王男車速若是自行車車速的10倍，距離就是11.4公尺，再加上車道寬度27公尺，可以推測王男在距離約38公尺時，就看到他往左偏駛，卻仍然撞上，應負過失責任。又說，王男機車沒壞，所受傷害應該不是車禍造成。

    高雄高分院認為傅男陳述內容，均是個人推測，並勘驗監視器等證物，仍認定他有過失，判決駁回，全案落幕。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播