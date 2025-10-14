獨家》涉國安、吸金案徐少東潛逃境外 高調發文打臉檢調

涉國安、吸金案徐少東潛逃境外，竟還高調發文打臉司法機關。（資料照）

三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東，因涉違反正副總統選罷法、反滲透法等案，還涉嫌為對岸發展組織，被依違反國家安全法起訴，另涉及吸金22億元案，竟棄保持假證件，從澎湖出海成功潛逃，被沒收4100萬元保證金，中秋節期間，他的臉書連發3篇思鄉文，分別標示人在月球、朝鮮，狠狠打了高雄檢調等司法單位的臉。

徐少東疑忍不住抒發思念家人po文FB，分別在10月6日中秋節當天，貼文表示「中秋夜，我終於學會了一件事：團圓，不一定是與人同桌，也可以是"一個人與自己的和解"但我堅信我們一定會 “再見"」，還標註在月球；10月4日貼2篇文，其中一篇寫「我的中秋月圓人難圓，我亡父母妻子不能拜」，標註人在朝鮮。

同日的另一篇po文則自稱被不可抗力的脅迫所迫，標示在菲律賓馬尼拉，似乎故意虛報位置，但打臉追緝他的高雄檢調人員；熟悉他的友人一度懷疑不是其本人所po，原po直接回「x的…都出來了，罪我揹鬼我當、人他做錢他們賺」，摯友馬上認證是本人，安慰徐「沒事就好，確定是人」。

徐少東的3篇po文中卻隻字未提及因搭載他潛逃，慘遭收押、起訴的多名幫助犯，被澎湖檢方具體求刑，包括首謀許男有期徒刑7年、另名許姓男子6年6月、李姓被告4年6月、洪姓男子3年8月。

據了解，徐少東一、二審遭重判13年徒刑，但今年5月12日未向派出所報到，5月9日留下家書後失聯，家人擔心他想不開，還求助警方協尋，後又向家人報平安稱在日本，檢警調早察覺徐少東故弄玄虛，一路追查逃亡海外路線，一舉逮捕協助偷渡的4名主嫌，並全數起訴，不料，徐少東潛逃出境，打了司法機構單位的臉一次，境外高調po文再打第2次臉，令檢調顏面無光。

中秋節期間，涉國安等多案潛逃的徐少東，疑在臉書連發3篇思鄉文，還標示在月球、朝鮮、菲律賓。（取自徐少東FB）

