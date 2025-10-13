欠債2億還送土地給2孩子 連帶保證人閃債被銀行抓包

謝姓男子承認欠多家銀行共二億元債務，名下無其他財產可供清償，台南地院判認謝男贈與兩孩子的土地必須撤銷，且土地要登記歸還給謝男。（資料照，記者王俊忠攝）

1家益富國際公司找謝姓男子為保證人、向華南商業銀行借款，因益富公司未依約繳息，華南銀行提告還款，法院判益富與謝男須連帶還6283萬多元給華南銀。華南銀並發現謝男提前把台南3筆土地部分產權移轉登記給兩個孩子，台南地院查出謝男積欠華南等多家銀行約2億元債款，又無其他財產可償還，判謝男的兩孩子須把受贈土地登記還給父親。

華南銀行主張，益富公司先前因資金周轉與營運購料需求，找謝男當連帶保證人、相繼向該銀行借款，後因益富未依約繳交利息，銀行對益富與謝男提出清償借款訴訟，高雄地院判益富與謝男要連帶給付6283萬多元並加計利息給華南銀。

不料，謝男竟於2024年12月底將其名下在台南的3筆土地部分產權，以贈與名義、移轉登記給謝的兩個孩子，並於2025年1月下旬登記完成，致使華南銀的債權無法受償，依民法規定、訴請謝男撤銷對兩個孩子的土地贈與及移轉登記，並把土地登記歸還給謝男。

謝男說，上述土地是祖先留下來的，其父生前就交代要把土地留給兩名孫子女，他移轉土地產權給兩孩子時，已積欠包括華南銀在內的多家銀行共約2億元債務，他名下無其他財產可清償債務。

南院法官審認，謝男自承還欠其他銀行共約2億元債款，名下無其他財產可清償債務，檢視謝男的全國財產稅總歸戶財產查詢清單，可知謝男名下確已無財產可供清償。華南銀以謝男與兩孩子的土地財產贈與及移轉登記，確已危害該行的債權行使，該銀行要求撤銷謝男對兩孩子的土地贈與，並把土地回復給謝男，依法有據。但此案還可上訴。

