刀磚攻擊女友母女、租客見義勇為浴血奮戰 台中恐怖情人頑抗被逮

蕭男涉嫌攻擊女友等3人，被壓制逮捕。（民眾提供）

台中市蕭姓男子懷疑黃姓女友移情別戀，曾前往住處尋人未果，黃女因此到外婆名下套房躲藏，未料今天還是被蕭男找到、發生嚴重爭執，連同母親也遭波及，當時住在隔壁的黃姓租客發現黃母高喊殺人，見義勇為勸阻，過程中一度壓制蕭男卻被掙脫，反被對方美工刀加磚頭攻擊濺血。

有洗錢防制法、毒品等前科的37歲蕭男，與27歲黃女交往，蕭男近期毒品勒戒剛出來，因黃女提出分手要求，蕭男懷疑黃女移情別戀刻意疏離，1個月前曾多次尋找黃女談判未果，近日查出黃女住在外婆名下套房、前往談判。

請繼續往下閱讀...

當下雙方一言不合發生口角，黃母及27黃姓鄰居聽到吵架聲勸架，沒想到蕭男竟情緒失控，持美工刀及現場磚塊攻擊黃姓母女及黃姓鄰居，造成3人受傷。

黃男今天傍晚出院時頭部仍包紮紗布，他說租住在黃女隔壁套房，當時聽見黃女與蕭男爭執，原認為是情侶間的事不便介入，未料接下來雙方越吵越凶，男方甚至亮刀攻擊，還有房東（黃母）大聲呼救，立刻衝出房門試圖制止，沒想到蕭男殺紅眼，持續持美工刀瘋狂揮砍。

此時他用盡全身力氣想控制身材比他壯碩很多的蕭男，雖一度短暫壓制，但就在他想奪下蕭男手中美工刀時，蕭男突然假裝服軟，接著擺脫壓制起身，持磚頭攻擊他的頭部，他全身血流如注，仍強忍劇痛，從六樓一路拖行爬到一樓衝出公寓求救，沿途樓梯才會留下大片血跡。警方到場時，蕭男一度持刀不願就範，最後仍被優勢警力逮捕。

相關新聞請見︰

尖叫聲驚悚入耳！台中寶覺寺後方民宅情殺3傷 血跡斑斑嚇壞鄰居

血染頂樓、從6樓一路滴到1樓！ 台中喋血情殺案現場曝

黃男今天傍晚出院時頭部仍包紮紗布。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法