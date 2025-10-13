10/13 威力彩頭獎摃龜！今彩539頭獎開3注 獎落北市、高雄、屏東

10月13日開獎的第114000248期今彩539頭獎開出3注，第114000082期威力彩頭獎摃龜。（擷取自台灣彩券官網；本報合成）

10月13日開獎的第114000248期今彩539頭獎開出3注，由台北市松山區南京東路五段291巷13號「簽發彩券行」、高雄市鼓山區九如四路1530號1樓「好運來彩券行」以及屏東縣里港鄉大平村仁和路35號「旺里發彩券行」開出，每注可得800萬元；第114000082期威力彩頭獎摃龜。

第114000082期威力彩中獎號碼為「第一區：04、06、08、18、24、28。第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共38注中獎，每注可得2萬元；伍獎共196注中獎，每注可得4000元；陸獎共1580注中獎，每注可得800元；柒獎共2727注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4804注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9746注中獎，每注可得100元；普獎共3萬2526注中獎，每注可得100元。

第114000248期今彩539中獎號碼為「08、13、14、22、36」。頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共225注中獎，每注可得2萬元；參獎共7848注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4139注中獎，每注可得50元。

第114000248期39樂合彩中獎號碼為「08、13、14、22、36」。四合摃龜；三合共384注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬9684注中獎，每注可得1500元。

第114000248期3星彩中獎號碼為「798」。壹獎共101注中獎，每注可得1萬元。

第114000248期4星彩中獎號碼為「6688」。壹獎共63注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

